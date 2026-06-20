आखिरी मौका, खत्म हो रहा FREE SIM ऑफर, साथ 56GB डेटा, फ्री कॉल्स भी; देखें लास्ट डेट

बीएसएनएल 51 रुपये प्लान ऑफर

बीएसएनएल ने मई में लिमिटेड प्लान ऑफर क तहत इस प्लान को लॉन्च किया था। प्लान की कीमत 51 रुपये है। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया कि प्लान 30 जून को समाप्त हो रहा है। कंपनी ने इस प्लान के साथ ग्राहकों को कंपनी का 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। इससे पहले की यह ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।