Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

आखिरी मौका, खत्म हो रहा FREE SIM ऑफर, साथ 56GB डेटा, फ्री कॉल्स भी; देखें लास्ट डेट

BSNL Rs 51 Plan: बीएसएनएल का 51 रुपये का प्लान जल्द बंद होने वाला है। कंपनी इस प्लान के ग्राहकों को FREE SIM भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को ढेर सारा डेटा, फ्री कॉल्स और एसएमएस बेनिफिट्स भी मिल रहा है। देखें प्लान की लास्ट डेट और बेनिफिट्स...

Arpit SoniJun 20, 2026 04:04 pm IST
1/5

बीएसएनएल 51 रुपये प्लान ऑफर

बीएसएनएल ने मई में लिमिटेड प्लान ऑफर क तहत इस प्लान को लॉन्च किया था। प्लान की कीमत 51 रुपये है। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया कि प्लान 30 जून को समाप्त हो रहा है। कंपनी ने इस प्लान के साथ ग्राहकों को कंपनी का 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। इससे पहले की यह ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।

2/5

प्लान में मिलेगा कुल 60GB डेटा

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 56GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।

3/5

अनलिमिटेड फ्री कॉल्स और SMS

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।

4/5

ग्राहकों को मिलेगी FREE SIM

कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है। यह ऑफर 30 जून 2026 तक उपलब्ध है। यानी इस ऑफर का समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।

5/5

कैसे खरीदें

अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

BSNL Gadgets Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सआखिरी मौका, खत्म हो रहा FREE SIM ऑफर, साथ 56GB डेटा, फ्री कॉल्स भी; देखें लास्ट डेट