सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड, ₹399 में 50Mbps और ₹799 में लें 200Mbps स्पीड का मजा, 5000GB डेटा भी

Broadband लगवाने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए 400 रुपये से कम में 50Mbps स्पीड वाला पैसा वसूल प्लान लेकर आई है। कंपनी 799 रुपये में 200Mbps स्पीड भी दे रही है। अगर आप भी कम खर्च में तेजतर्रार स्पीड चाहते हैं, तो यह दो प्लान आपके लिए परफेक्ट  ऑप्शन हो सकते हैं।

Arpit SoniJan 31, 2026 01:52 pm IST
BSNL Spark Plan

बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। वैसे तो इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस दे रही है। 13वे महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है।

तेजतर्रार स्पीड और डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को 50Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ हर महीने 3300GB डेटा मिलता है। ध्यान रहें कि डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी।

अनलिमिटेड कॉल्स के लिए फ्री लैंडलाइन

इस प्लान के साथ ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

799 रुपये में 200Mbps की स्पीड

BSNL अपने Super Star Premium Plus OTT प्लान पर भी तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है, लेकिन 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे कीमत 799 रुपये प्रति माह रह जाती है। इस प्लान में 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड मिलेगी। प्लान में फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। प्लान में JioHotstar, SonyLiv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे OTT बेनिफिट्स शामिल हैं। ऑफर 31 मार्च तक वेलिड है।

कैसे उठाएं फायदा

ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इन प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 18004444 पर वॉट्सऐप करके के भी इन प्लान को बुक कर सकते हैं।

