सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड, ₹399 में 50Mbps और ₹799 में लें 200Mbps स्पीड का मजा, 5000GB डेटा भी

799 रुपये में 200Mbps की स्पीड

BSNL अपने Super Star Premium Plus OTT प्लान पर भी तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है, लेकिन 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे कीमत 799 रुपये प्रति माह रह जाती है। इस प्लान में 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड मिलेगी। प्लान में फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। प्लान में JioHotstar, SonyLiv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे OTT बेनिफिट्स शामिल हैं। ऑफर 31 मार्च तक वेलिड है।