365 दिन चलने वाला पैसा वसूल रिचार्ज, रोज का खर्च ₹5 से कम, 730GB डेटा और फ्री SIM भी

रोज का खर्च 5 रुपये से कम

बीएसएनएल सम्मान प्लान की कीमत 1812 रुपये है। यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 4 रुपये 96 पैसे आएगा, यानी रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम।