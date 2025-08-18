सिर्फ 1 रुपये में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग-SMS और Free SIM जैसे धुआंधार फायदे, चंद दिन तक वैलिड है ऑफर

BSNL Best Offers

BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास फ्रीडम ऑफर शुरू किया हुआ है। इस फ्रीडम ऑफर के तहत बीएसएनएल यूजर्स को मात्र 1 रुपये खर्च करके रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS जैसे शानदार फायदे दे रहा है। खास बात यह है कि बीएसएनएल ने दिल्ली में अपने 4जी नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपने एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सुरक्षा का रोलआउट भी शुरू कर दिया है।