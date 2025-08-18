BSNL offering daily 2GB data unlimited calling SMS and free SIM at just 1 rupee offer valid till 31 august सिर्फ 1 रुपये में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग-SMS और Free SIM जैसे धुआंधार फायदे, चंद दिन तक वैलिड है ऑफर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्ससिर्फ 1 रुपये में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग-SMS और Free SIM जैसे धुआंधार फायदे, चंद दिन तक वैलिड है ऑफर

सिर्फ 1 रुपये में पाएं 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग-SMS और Free SIM जैसे धुआंधार फायदे, चंद दिन तक वैलिड है ऑफर

BSNL ने Independence Day 2025 के मौके पर धमाकेदार ‘Freedom Offer’ लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जानें इस ऑफर की पूरी डिटेल्स और इसे कैसे एक्टिवेट करें।

Himani GuptaMon, 18 Aug 2025 04:31 PM
1/7

BSNL Best Offers

BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास फ्रीडम ऑफर शुरू किया हुआ है। इस फ्रीडम ऑफर के तहत बीएसएनएल यूजर्स को मात्र 1 रुपये खर्च करके रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS जैसे शानदार फायदे दे रहा है। खास बात यह है कि बीएसएनएल ने दिल्ली में अपने 4जी नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपने एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सुरक्षा का रोलआउट भी शुरू कर दिया है।

2/7

BSNL Freedom Offer के फायदे

इस ऑफर के तहत BSNL अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है। आइए जानते हैं कि इस 1 रुपये वाले ऑफर में रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सभी नेटवर्क पर, 100 SMS प्रतिदिन, फ्री BSNL Tunes और रिचार्ज बोनस, MyBSNL App और BSNL Selfcare Portal से एक्टिवेशन।

3/7

BSNL Freedom Offer को कैसे एक्टिवेट करें?

अगर आप BSNL यूजर हैं और इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal पर लॉगिन करें। वहां से “Freedom Offer” चुनें।

4/7

Step 2:&nbsp;

मात्र 1 रुपये का रिचार्ज करें। एक्टिवेशन के बाद आपको तुरंत 2GB डेटा + अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलने लगेगी। इसके अलावा, यूजर्स USSD Code के जरिए भी इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर BSNL के दिए गए शॉर्ट कोड को डायल करना होगा।

5/7

ऑफर कितने समय के लिए है उपलब्ध?

BSNL का यह स्पेशल ऑफर एक Independence Day Limited Period Offer है। इसका मतलब यह है कि इसे सिर्फ कुछ ही दिनों तक एक्टिव किया जा सकता है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि यह ऑफर 15 अगस्त से शुरू होकर आने वाले कुछ हफ्तों तक उपलब्ध रहेगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे एक्टिवेट कर लें।

6/7

क्यों है यह ऑफर खास?

इस प्लान में सिर्फ 1 रुपये में इतने फायदे पाना अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले बेहद सस्ता है। आमतौर पर कंपनियां डेटा और कॉलिंग को अलग-अलग पैक में देती हैं, लेकिन यहां दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यह ऑफर खासकर उन लोगों के लिए है जो कम खर्च में बेहतर कनेक्टिविटी चाहते हैं।

7/7

BSNL ऐसे रखता है अपने यूजर्स को स्कैम से सेफ

BSNL का कहना है कि सिस्टम प्रतिदिन 15 लाख से अधिक स्कैम मैसेज को डिटेक्ट करता है, 35,000 से ज्यादा यूनिक खतरनाक URLs को फ़्लैग करता है और हर महीने करीब 60,000 फर्जी मोबाइल और WhatsApp नंबरों की पहचान करता है। यह सुरक्षा अपने-आप सभी BSNL मोबाइल यूजर्स के लिए सक्रिय सेवा क्षेत्रों में सक्षम हो जाएगी।

BSNL Bsnl Prepaid Plan Bsnl Prepaid Plans