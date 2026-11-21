बीएसएनएल अपने 2799 रुपये के प्लान पर 30 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वैसे तो यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन 30 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से अब यह प्लान पूरे 395 दिनों तक चलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कीमत के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोज का खर्च अब 7 रुपये आएगा।
यह बीएसएनएल का पॉपुलर एनुअल प्लान है। इस प्लान में पूरे 395 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलेगी। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 1185GB डेटा और कुल 39500 एसएमएस मिलेंगे। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बीएसएनएल के 2449 रुपये के प्लान पर कंपनी 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वैसे तो यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से अब यह प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कीमत के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोज का खर्च 6.44 रुपये आएगा।
बीएसएनएल के 2449 रुपये प्लान अब पूरे 380 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी शामिल हैं, यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 760GB डेटा और कुल 38000 एसएमएस मिलेंगे। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
अच्छी बात यह है कि 2449 रुपये के प्लान के साथ कंपनी फ्री इंश्योरेंस भी दे रही है। इसके लिए कंपनी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के साथ पार्टनरशिप की है। इस प्लान में 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शामिल है। साथ में 10 हजार तक का साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस कवर भी शामिल है।
कंपनी ने एक्स पर बताया कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ऊपर बताए प्लान्स पर मिल रहा एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अगर आप भी फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो 30 नवंबर तक मौका है। इच्छुक ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान्स की जानकारी ले सकते हैं।