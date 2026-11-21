BSNL के ₹2799 प्लान के फायदे

यह बीएसएनएल का पॉपुलर एनुअल प्लान है। इस प्लान में पूरे 395 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलेगी। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 1185GB डेटा और कुल 39500 एसएमएस मिलेंगे। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।