फादर्स डे पर 10GB बोनस डेटा, 330 दिनों तक चलने वाले प्लान्स पर ऑफर, ₹6 आएगा खर्च; लास्ट डेट इस दिन

ऑफर की लास्ट डेट

कंपनी ने एक्स पर इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। साथ में यह भी बताया कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 21 जून से शुरू हुआ यह ऑफर 30 जून तक चलेगा। अगर आप लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डेटा चाहते हैं, तो इस प्लान पर विचार कर सकते हैं। इससे पहले कि ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट, नजदीकी बीएसएनएल ऑफर, सेल्फ केयर ऐप के माध्यम से भी इस ऑफर की जानकारी ले सकते हैं।