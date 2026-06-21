फादर्स डे पर 10GB बोनस डेटा, 330 दिनों तक चलने वाले प्लान्स पर ऑफर, ₹6 आएगा खर्च; लास्ट डेट इस दिन

अगर आप 1000 रुपये से कम के खर्च में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं, तो यह प्लान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 997 रुपये का यह प्लान 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.64 रुपये आएगा।
बीएसएनएल के 997 रुपये प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एमएसएस दे रही है। फादर्स डे ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में 5GB बोनस डेटा भी दे रही है। यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 305GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहिए, तो लंबी वैलिडिटी वाला यह प्लान आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 1999 रुपये का यह प्लान 330 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.05 रुपये आएगा।
बीएसएनएल के 1999 रुपये प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एमएसएस दे रही है। फादर्स डे ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में 10GB बोनस डेटा दे रही है। यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 505GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
कंपनी ने एक्स पर इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। साथ में यह भी बताया कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 21 जून से शुरू हुआ यह ऑफर 30 जून तक चलेगा। अगर आप लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डेटा चाहते हैं, तो इस प्लान पर विचार कर सकते हैं। इससे पहले कि ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट, नजदीकी बीएसएनएल ऑफर, सेल्फ केयर ऐप के माध्यम से भी इस ऑफर की जानकारी ले सकते हैं।