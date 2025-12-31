Hindustan Hindi News
नए साल का धांसू OFFER: पुरानी कीमत में EXTRA डेटा, इन प्लान्स पर ऑफर

BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कंपनी अपने पॉपुलर प्लान्स पर पुरानी कीमत में ही एक्स्ट्रा डेटा ऑफर कर रही है। लेकिन ऑफर सीमित समय के लिए ही है। देखें किन प्लान्स पर ऑफ

Arpit SoniDec 31, 2025 04:22 pm IST
1/6

बीएसएनएल का 347 रुपये का प्लान

यह प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत, डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 125GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 100GB डेटा के साथ आता है।

2/6

बीएसएनएल का 485 रुपये का प्लान

यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत, डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 144GB डेटा के साथ आता है।

3/6

बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान

यह सालभर चलने वाला बीएसएनएल का किफायती प्लान है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 730GB डेटा के साथ आता है।

4/6

बीएसएनएल का 225 रुपये का प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, अब इस प्लान में ग्राहकों को कुल 3GB डेटा मिलेगा (यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में कुल 90GB डेटा) मिल रहा है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 75GB) के साथ आता है।

5/6

ऑफर की लास्ट डेट

ध्यान रहें कि यह एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही चलेगा यानी ऑफर समाप्त होने के बाद डेटा बेनिफिट पहले जितना हो जाएगा। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए।

6/6

कैसे उठाएं फायदा

ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर डिटेल्स ले सकते हैं।

