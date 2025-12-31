नए साल का धांसू OFFER: पुरानी कीमत में EXTRA डेटा, इन प्लान्स पर ऑफर

बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान

यह सालभर चलने वाला बीएसएनएल का किफायती प्लान है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 730GB डेटा के साथ आता है।