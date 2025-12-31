नए साल का धांसू OFFER: पुरानी कीमत में EXTRA डेटा, इन प्लान्स पर ऑफर

यह प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत, डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 125GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 100GB डेटा के साथ आता है।
यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत, डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 144GB डेटा के साथ आता है।
यह सालभर चलने वाला बीएसएनएल का किफायती प्लान है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB डेटा) मिल रहा है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB यानी कुल 730GB डेटा के साथ आता है।
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, अब इस प्लान में ग्राहकों को कुल 3GB डेटा मिलेगा (यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में कुल 90GB डेटा) मिल रहा है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 75GB) के साथ आता है।
ध्यान रहें कि यह एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही चलेगा यानी ऑफर समाप्त होने के बाद डेटा बेनिफिट पहले जितना हो जाएगा। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए।
ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर डिटेल्स ले सकते हैं।