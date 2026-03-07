खत्म हो रहा ऑफर, ₹799 में लें 200Mbps स्पीड, 5000GB डेटा वाला ब्रॉडबैंड, लास्ट डेट इस दिन

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है। लेकिन कंपनी 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट दे रही है, जिससे इस प्लान की कीमत 799 रुपये प्रति माह रह जाएगी।
इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप 5000GB डेटा कोटा समाप्त कर लेते हैं तो इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps रह जाती है।
बीएसएनएल अपने सभी ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देती है। इस प्लान में भी फ्री लैंडलाइन कनेक्शन शामिल है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।
इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। लेकिन डिस्काउंट 12 महीने का विकल्प चुनने पर ही मिलेगा। जैसे की हमने बताया 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर कंपनी 20% डिस्काउंट दे रही है, जिससे प्लान कीमत 9590 रुपये रह जाती है, 799 रुपये प्रति माह।
प्लान के साथ ढेर सारे ओटीटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लान में JioHotstar, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस मिलता है।
यह ऑफर केवल 31 मार्च तक वैलिड है। ग्राहक कंपनी के वेबसाइट, ऐप और नजदीकी ऑफिस पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक वॉट्सऐप पर 18004444 पर Hi भेजकर इसे बुक कर सकते हैं।