खत्म हो रहा ऑफर, ₹799 में लें 200Mbps स्पीड, 5000GB डेटा वाला ब्रॉडबैंड, लास्ट डेट इस दिन

लंबी वैलिडिटी पर ऑफर

इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। लेकिन डिस्काउंट 12 महीने का विकल्प चुनने पर ही मिलेगा। जैसे की हमने बताया 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर कंपनी 20% डिस्काउंट दे रही है, जिससे प्लान कीमत 9590 रुपये रह जाती है, 799 रुपये प्रति माह।