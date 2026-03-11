180GB डेटा और 72 दिन वैलिडिटी, रोज ₹6 के प्लान पर पैसा वसूल ऑफर; देखें लास्ट डेट

बीएसएनएल का 485 रुपये का प्लान

यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। ऑफर के तहत, इस प्लान में अब ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा यानी (कुल 144GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 मार्च, 2026 तक वैलिड है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6.73 रुपये आएगा। चलिए जानते हैं एयरटेल, जियो और वीआई के 72 दिन चलने वाले प्लान्स में क्या मिलता है...