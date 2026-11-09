अब 30 दिन तक जीभर कर करें बातें, BSNL ने लॉन्च किए ₹200 से कम के 3 नए Plans, सबसे सस्ता ₹172 का, देखें पूरी लिस्ट

BSNL Launches New Voice Only Recharge Plans

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए तीन नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। इनकी कीमत 172, 184 और 190 रुपए है। खास बात यह है कि इन तीनों रिचार्ज में ग्राहकों को मोबाइल इंटरनेट डेटा नहीं मिलेगा। इसके बजाय कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा दे रही है। यानी अगर आप सिर्फ बात करने और मैसेज भेजने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लान आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों रिचार्ज में क्या-क्या फायदे मिलते हैं और किस प्लान की वैलिडिटी कितनी है।