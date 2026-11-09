अब 30 दिन तक जीभर कर करें बातें, BSNL ने लॉन्च किए ₹200 से कम के 3 नए Plans, सबसे सस्ता ₹172 का, देखें पूरी लिस्ट

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए तीन नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। इनकी कीमत 172, 184 और 190 रुपए है। खास बात यह है कि इन तीनों रिचार्ज में ग्राहकों को मोबाइल इंटरनेट डेटा नहीं मिलेगा। इसके बजाय कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा दे रही है। यानी अगर आप सिर्फ बात करने और मैसेज भेजने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लान आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों रिचार्ज में क्या-क्या फायदे मिलते हैं और किस प्लान की वैलिडिटी कितनी है।
BSNL का 172 रुपए वाला रिचार्ज इन तीनों में सबसे सस्ता है। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ देशभर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा दी जाती है। इसमें मोबाइल इंटरनेट डेटा नहीं मिलता। अगर इस प्लान की कीमत को रोज के हिसाब से देखें तो यह 6.14 रुपए प्रतिदिन बैठती है।
इस लिस्ट के दूसरे प्लान की कीमत 184 रुपए है। इस रिचार्ज में भी ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसमें भी इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है।
BSNL का तीसरा प्लान 190 रुपए का है। इसमें ग्राहकों को एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने का फायदा दिया जाता है। कैलेंडर महीने की वैलिडिटी का मतलब है कि रिचार्ज की तारीख के हिसाब से अगले महीने उसी तारीख तक प्लान वैलिड रहेगा।
इन तीनों रिचार्ज प्लान में कॉलिंग और SMS के फायदे लगभग एक जैसे हैं। मुख्य अंतर इनकी कीमत और वैलिडिटी में है। 172 रुपए वाले प्लान में 28 दिन, 184 रुपए वाले प्लान में 30 दिन और 190 रुपए वाले प्लान में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी बताई गई है।
Airtel ने भी हाल ही में अपने कॉलिंग प्लान्स लॉन्च किए हैं। कंपनी के ₹185 वाले वॉइस-ओनली प्लान में 28 दिन, ₹203 वाले प्लान में 30 दिन और ₹206 वाले प्लान में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी मिलती है। इन तीनों रिचार्ज में अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ कुल 300 SMS भेजने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा ग्राहकों को फ्री HelloTunes का फायदा भी मिलता है।
Reliance Jio ने भी बिना इंटरनेट डेटा वाले वॉयस और SMS रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। कंपनी का सबसे सस्ता प्लान ₹147 का है, जिसमें 22 दिनों की वैलिडिटी और कुल 300 SMS मिलते हैं। इसके अलावा ₹177 वाले प्लान में 28 दिन, ₹196 वाले प्लान में 30 दिन और ₹197 वाले प्लान में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी दी जाती है। इन सभी प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS मिलते हैं।