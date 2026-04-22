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सबसे सस्ता 70 दिन चलने वाला प्लान, रोज मिलेगा 3GB डेटा, फ्री कॉल्स, कीमत 600 से कम

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। अब कंपनी एक नया प्लान लेकर आई है, जिसकी कीमत 600 रुपये से भी कम है। कंपनी ने इसे खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है, जो हैवी डेटा यूज करते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ..

Arpit SoniApr 22, 2026 05:58 pm IST
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BSNL का 599 रुपये का प्लान

बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए 599 रुपये का प्लान लेकर आई है। यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 3GB डेटा मिलता है। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 210GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलेडिटी के हिसाब से इस प्लान के रोज की लागत 8.55 रुपये आएगी। BSNL ने इस पैक के साथ BiTV को भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं, मनोरंजन से भरपूर कंटेंट का आनंद ले सकते हैं, और तो और, बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के कुछ चुनिंदा OTT शो भी देख सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अन्य कंपनियों के 70 दिन चलने वाले प्लान्स पर

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Jio का 666 रुपये का प्लान

जियो का 666 रुपये का प्रीपेड प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा मिलता है। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 105GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलेडिटी के हिसाब से इस प्लान के रोज की लागत 9.51 रुपये आएगी। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है। प्लान में फ्री गूगल जेमिनी प्रो प्लान (18 महीनों के लिए) भी शामिल है जिसकी कीमत 35,100 रुपये है।

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Jio का 719 रुपये का प्लान

जियो का 719 रुपये का प्रीपेड प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 140GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलेडिटी के हिसाब से इस प्लान के रोज की लागत 10.27 रुपये आएगी। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में फ्री गूगल जेमिनी प्रो प्लान (18 महीनों के लिए) भी शामिल है जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

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Vi का 1198 रुपये का प्लान

यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 140GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलेडिटी के हिसाब से इस प्लान के रोज की लागत 17.11 रुपये आएगी। प्लान में हाफ डे (12am to 12PM) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में ग्राहकों को 70 दिनों के लिए फ्री Netflix (Basic) सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। 5G डेटा का लाभ केवल 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में केवल 5G फोन पर उठाया जा सकेगा।

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