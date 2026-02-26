Hindustan Hindi News
होली से पहले BSNL लाया धमाकेदार प्लान: ₹8 रोज में 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की बारिश

BSNL ने होली से पहले अपने यूजर्स को खुश करने के लिए एक नया एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को रोज 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और 365 दिनों की वैलिडिटी देता है। जानें इस प्लान की पूरी डिटेल:

Himani GuptaFeb 26, 2026 03:39 pm IST
BSNL Holi Dhamaka Plan Launched

अगर आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि एक बार रिचार्ज करके पूरे साल आराम से फोन चला सकें, तो होली के मौके पर BSNL आपके लिए एक शानदार एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 2799 रुपये है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने इस प्लान को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो रोज ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी चाहते हैं।

वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की

इस प्लान में रोज 3GB हाई-स्पीड डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की है। यानी एक बार रिचार्ज करने के बाद सालभर आपको दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

BSNL के 2799 रुपए वाले प्लान में 1095GB डेटा

BSNL के 2799 रुपये वाले इस सालाना प्लान में रोज 3GB डेटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप हर दिन सोशल मीडिया चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं। 3GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड कम हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता। प्लान में टोटल 1095GB डेटा मिलता है।

अनलिमिटेड कॉल और SMS का मजा

इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। यानी लोकल और एसटीडी कॉल के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रोज 100 SMS भी मिलते हैं, जो बैंकिंग अलर्ट, OTP या पर्सनल मैसेज के लिए काफी हैं।

BSNL 485 रुपये का प्रीपेड प्लान

बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 72 दिन की लंबी वैलिडिटी दी जा रही है, ये प्लान सबसे सस्ता है। इसमें न सिर्फ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बल्कि हर दिन हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS/दिन भी शामिल है। बीएसएनएल के इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान की अवधि में करीब 144GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

