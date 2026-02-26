होली से पहले BSNL लाया धमाकेदार प्लान: ₹8 रोज में 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की बारिश

BSNL Holi Dhamaka Plan Launched

अगर आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि एक बार रिचार्ज करके पूरे साल आराम से फोन चला सकें, तो होली के मौके पर BSNL आपके लिए एक शानदार एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 2799 रुपये है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने इस प्लान को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो रोज ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी चाहते हैं।