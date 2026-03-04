Holi का डबल मजा, अब इस प्लान्स मिलेगा ज्यादा डेटा और वैलिडिटी; देखें लास्ट डेट

BSNL का 997 रुपये का प्लन

होली ऑफर के तहत, इस प्लान पर कंपनी 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है। बीएसएनएल के 997 रुपये के प्लान में मूल रूप से 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कंपनी इस पर 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है, जिसे अब कुल वैलिडिटी 164 दिनों की हो गई है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते है। वैलिडिटी बढ़ने से अब इस प्लान में डेटा भी ज्यादा मिलेगा। अब इस प्लान में कुल 328GB डेटा (पहले 300GB) मिलेगा। 997 रुपये कीमत और 164 दिन वैलिडिटी क हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6 रुपये आएगा।