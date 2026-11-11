₹1 का धांसू Recharge, अनलिमिटेड कॉल्स, डेटा और FREE SIM भी; लास्ट डेट इस दिन

लास्ट डेट इस दिन

कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह ऑफर 11 नवंबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक चलेगा। ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इन प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी के एक्स पोस्ट के अनुसार ग्राहक 1800-4444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।