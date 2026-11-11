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₹1 का धांसू Recharge, अनलिमिटेड कॉल्स, डेटा और FREE SIM भी; लास्ट डेट इस दिन

BSNL के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी एक बार फिर Freedom 2.0 Offer को लॉन्च कर दिया है। इस ऑफर के तहत कंपनी 1 रुपये में कॉलिंग, डेटा और एसएमएस दे रही है। चलिए बताते हैं इस ऑफर में क्या मिलेगा और यह कब तक चलेगा...

Arpit SoniNov 11, 2026 02:58 pm IST
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FREE SIM भी

इस प्लान को खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी एक FREE SIM भी दे रही है। ध्यान रहे कि यह प्लान केवल नए ग्राहकों के लिए है इसलिए बीएसएनएल के पुराने मौजूदा ग्राहक इस प्लान का लाभ नहीं ले पाएंगे।

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सबसे अनोखी है 1 रुपये कीमत

इस प्लान की कीमत सबसे दिलचस्प है। यह प्लान सिर्फ 1 रुपये में आता है। कोई भी अन्य टेलीकॉम कंपनी ऐसा प्लान पेश नहीं करती है। बीएसएनएल 1 रुपये के इस प्लान के जरिए ग्राहकों को अपनी 4G सर्विस आजमाने का मौका दे रही है। लेकिन यह प्लान सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है।

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1 रुपये में 24 दिनों की वैलिडिटी

इस प्लान की कीमत भले ही 1 रुपये है, लेकिन इसमें लंबी वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान पूरे 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह 24 दिनों तक बिंदास कंपनी की सर्विसेस को आजमा सकते हैं, वो भी केवल 1 रुपये देकर।

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अनलिमिटेड कॉल्स और एसएमएस

इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा शामिल हैं। ग्राहकों किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 2400 एसएमएस भेजने की सुविधा मिलेगी।

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1 रुपये में कुल 24GB डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को डेली 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 24GB डेटा मिलेगा। यह हाई-स्पीड 4G डेटा रहेगा।

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लास्ट डेट इस दिन

कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह ऑफर 11 नवंबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक चलेगा। ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इन प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी के एक्स पोस्ट के अनुसार ग्राहक 1800-4444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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