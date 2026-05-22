फिर आया फ्रीडम प्लान, रोज ₹1 में मिलेगा 60GB डेटा, फ्री कॉल्स, देखें ऑफर की लास्ट डेट

बीएसएनएल ने अब अपने पॉपुलर फ्रीडम ऑफर की कीमत 51 रुपये कर दी है। बता दें कि BSNL ने Freedom Offer को सबसे पहले 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। उस समय इसकी कीमत केवल 1 रुपये थी। हालांकि, कीमत के अलाव, कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए बताते हैं इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा।
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 60GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।
प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 30 दिनों में ग्राहकों को कुल 3000 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.70 रुपये आएगी।
ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह फ्रीडम ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है। कंपनी ने बताया कि यह ऑफर 22 मई से 30 जून तक उपलब्ध है।
अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।