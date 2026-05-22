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फिर आया फ्रीडम प्लान, रोज ₹1 में मिलेगा 60GB डेटा, फ्री कॉल्स, देखें ऑफर की लास्ट डेट

BSNL Freedom Offer: बीएसएनएल अपना पॉपुलर फ्रीडम ऑफर वापस आ गई है। पहले इसकी कीमत 1 रुपये थी, लेकिन अब कंपनी ने इसकी कीमत को बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया है। नई कीमत में आए इस ऑफर के साथ कंपनी क्या-क्या दे रही है, चलिए बताते हैं... डेट

Arpit SoniMay 22, 2026 07:46 pm IST
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बीएसएनएल 51 रुपये फ्रीडम ऑफर

बीएसएनएल ने अब अपने पॉपुलर फ्रीडम ऑफर की कीमत 51 रुपये कर दी है। बता दें कि BSNL ने Freedom Offer को सबसे पहले 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। उस समय इसकी कीमत केवल 1 रुपये थी। हालांकि, कीमत के अलाव, कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए बताते हैं इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा।

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प्लान में मिलेगा कुल 60GB डेटा

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 60GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।

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अनलिमिटेड फ्री कॉल्स और SMS

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 30 दिनों में ग्राहकों को कुल 3000 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.70 रुपये आएगी।

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केवल नए यूजर्स को ही मिलेगा प्लान&nbsp;

ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह फ्रीडम ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है। कंपनी ने बताया कि यह ऑफर 22 मई से 30 जून तक उपलब्ध है।

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कैसे खरीदें

अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

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