फिर आया फ्रीडम प्लान, रोज ₹1 में मिलेगा 60GB डेटा, फ्री कॉल्स, देखें ऑफर की लास्ट डेट

बीएसएनएल 51 रुपये फ्रीडम ऑफर

बीएसएनएल ने अब अपने पॉपुलर फ्रीडम ऑफर की कीमत 51 रुपये कर दी है। बता दें कि BSNL ने Freedom Offer को सबसे पहले 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। उस समय इसकी कीमत केवल 1 रुपये थी। हालांकि, कीमत के अलाव, कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए बताते हैं इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा।