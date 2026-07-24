तुरंत ले लो FREE SIM! इस दिन खत्म हो रहा ऑफर; साथ 56GB डेटा और 2800 SMS भी

बीएसएनएल 51 रुपये फ्रीडम ऑफर

बीएसएनएल ने मई में लिमिटेड प्लान ऑफर क तहत इस प्लान को लॉन्च किया था। प्लान की कीमत 51 रुपये है। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया कि प्लान 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बीएसएनएल, इस प्लान के साथ ग्राहकों को अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। इससे पहले की यह ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।