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तुरंत ले लो FREE SIM! इस दिन खत्म हो रहा ऑफर; साथ 56GB डेटा और 2800 SMS भी

BSNL FREE SIM: बीएसएनएल का 51 रुपये फ्रीडम ऑफर जल्द समाप्त होने वाला है। कंपनी ने लास्ट डेट का ऐलान कर दिया है। इस ऑफर में कंपनी ग्राहकों को FREE SIM दे रही है। साथ में ढेर सारा डेटा, वैलिडिटी और SMS भी मिल रहा है। देखें प्लान की लास्ट डेट और बेनिफिट्स...

Arpit SoniJul 24, 2026 04:28 pm IST
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बीएसएनएल 51 रुपये फ्रीडम ऑफर

बीएसएनएल ने मई में लिमिटेड प्लान ऑफर क तहत इस प्लान को लॉन्च किया था। प्लान की कीमत 51 रुपये है। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया कि प्लान 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बीएसएनएल, इस प्लान के साथ ग्राहकों को अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। इससे पहले की यह ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।

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फ्री कॉल्स और एसएमएस

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।

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प्लान में मिलेगा कुल 60GB डेटा

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 56GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी।

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फ्री कॉल्स और एसएमएस

प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की सुविधा मिलती है। यानी ग्राहक जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी पूरे 28 दिनों में ग्राहकों को कुल 2800 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज की लागत 1.82 रुपये आएगी।

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ग्राहकों को मिलेगी FREE SIM&nbsp;

कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को FREE 4G SIM भी दे रही है। यह ऑफर 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध है। यानी अगर आपने समय रहते इसका फायदा नहीं उठाया, तो ऑफर निकल जाएगा।

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कैसे और कहां से खरीदें

अगर आप भी बीएसएनएल के इस यूनिक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर या कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाकर या कंपनी की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए भी इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

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