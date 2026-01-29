पुरानी कीमत में रोज मिल रहा EXTRA डेटा, 31 जनवरी लास्ट डेट, इन प्लान्स पर मिल रहा ऑफर

BSNL का 251 रुपये का प्लान

बीएसएनएल का 251 रुपये का स्पेशल प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में एकमुश्त 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.36 रुपये है। ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए इस प्लान में Free BiTV बेनिफिट्स भी मिलता है। यह स्पेशल ऑफर भी 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।