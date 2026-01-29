पुरानी कीमत में रोज मिल रहा EXTRA डेटा, 31 जनवरी लास्ट डेट, इन प्लान्स पर मिल रहा ऑफर

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 3GB डेटा (यानी कुल 90GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 75GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहें कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
यह प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ऑफर के तहत ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 125GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा (यानी कुल 100GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा यानी (कुल 144GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा (यानी कुल 730GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
बीएसएनएल का 1 रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। यानी पूरे 30 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 60GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को एक FREE SIM भी मिल रही है। ध्यान रहें कि यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए है। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
बीएसएनएल का 251 रुपये का स्पेशल प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में एकमुश्त 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.36 रुपये है। ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए इस प्लान में Free BiTV बेनिफिट्स भी मिलता है। यह स्पेशल ऑफर भी 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड है।
ऊपर बताए चारों प्लान्स (₹225, ₹347, ₹485 और ₹2399) पर मिल रहा एक्स्ट्रा डेली डेटा ऑफर 31 जनवरी 2026 तक वैलिड है। अगर आप भी पुरानी कीमत में एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट चाहते हैं तो 31 जनवरी तक रिचार्ज कर लें। इसके अलावा, 1 रुपये और 251 रुपये का ऑफर भी 31 जनवरी तक ही चलेगा। ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर ऑफर की डिटेल्स ले सकते हैं।