BSNL यूजर्स की मौज! अब इन प्लान्स के साथ FREE मिल रही 30 दिन तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मिलेगा अनलिमिटेड डेटा-कॉल्स-SMS

BSNL के किस प्लान में मिल रही कितनी ज्यादा वैलिडिटी

BSNL के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने दो सालाना रिचार्ज प्लान के साथ फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी का फायदा दे रहा है। इन प्लान की कीमत 2,799 रुपये और 2,449 रुपये है। कंपनी पहले वाली कीमत में ही अब ज्यादा दिनों तक सिम चलाने का मौका दे रही है। BSNL के 2,799 रुपये वाले प्लान में पहले 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब इसमें 30 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं। वहीं 2,449 रुपये वाले प्लान में 15 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है।