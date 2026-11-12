BSNL यूजर्स की मौज! अब इन प्लान्स के साथ FREE मिल रही 30 दिन तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मिलेगा अनलिमिटेड डेटा-कॉल्स-SMS

BSNL के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने दो सालाना रिचार्ज प्लान के साथ फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी का फायदा दे रहा है। इन प्लान की कीमत 2,799 रुपये और 2,449 रुपये है। कंपनी पहले वाली कीमत में ही अब ज्यादा दिनों तक सिम चलाने का मौका दे रही है। दोनों प्लान में रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS जैसे फायदे मिलते हैं।
BSNL के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने दो सालाना रिचार्ज प्लान के साथ फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी का फायदा दे रहा है। इन प्लान की कीमत 2,799 रुपये और 2,449 रुपये है। कंपनी पहले वाली कीमत में ही अब ज्यादा दिनों तक सिम चलाने का मौका दे रही है। BSNL के 2,799 रुपये वाले प्लान में पहले 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब इसमें 30 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं। वहीं 2,449 रुपये वाले प्लान में 15 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है।
BSNL के 2,799 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में रोजाना 3GB अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी दी जाती है। अगर पूरे 395 दिनों का हिसाब लगाएं तो इस प्लान में कुल 1,185GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसकी कुल कीमत को वैलिडिटी से बांटें तो रोजाना का खर्च करीब 7.09 रुपये बैठता है।
BSNL के 2,449 रुपये वाले प्लान में रोजाना 2GB अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा दी जाती है। इस तरह 380 दिनों की पूरी वैलिडिटी में ग्राहकों को कुल 760GB हाई-स्पीड डेटा मिल सकता है।
2,449 रुपये वाले प्लान में इंश्योरेंस का फायदा भी शामिल है। इसमें 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल डेथ कवर और 10 हजार रुपये का साइबर इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। इस प्लान का रोजाना का औसत खर्च करीब 6.44 रुपये बैठता है।
BSNL के 2,799 रुपये वाले प्लान में पहले 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब इसमें 30 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं। यानी यह प्लान कुल 395 दिनों तक चलेगा। वहीं 2,449 रुपये वाले प्लान में 15 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। इससे इसकी कुल वैलिडिटी 380 दिन हो गई है।