पुरानी कीमत में डबल इंटरनेट स्पीड, दिवाली ऑफर में ग्राहकों की मौज; लास्ट डेट इस दिन

799 रुपये का प्लान

799 रुपये के इस प्लान का नाम BSNL Fibre/Air fibre Prime OTT प्लान है। यह प्लान मूल रूप से 150Mbps स्पीड के साथ आता है। लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में अब ग्राहकों को 200Mbps स्पीड ऑफर कर रही है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में 4000GB डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps स्पीड रह जाएगी। प्लान में OTT बेनिफिट्स भी शामिल हैं।