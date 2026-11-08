पुरानी कीमत में डबल इंटरनेट स्पीड, दिवाली ऑफर में ग्राहकों की मौज; लास्ट डेट इस दिन

449 रुपये के इस प्लान का नाम BSNL Fibre Basic Neo प्लान है। यह प्लान मूल रूप से 50Mbps स्पीड के साथ आता है। लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में अब ग्राहकों को 100Mbps स्पीड ऑफर कर रही है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में 3300GB डेटा मिलता है।
499 रुपये के इस प्लान का नाम BSNL Fibre Basic प्लान है। यह प्लान मूल रूप से 60Mbps स्पीड के साथ आता है। लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में अब ग्राहकों को 100Mbps स्पीड ऑफर कर रही है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में 3300GB डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps स्पीड रह जाएगी।
599 रुपये के इस प्लान का नाम BSNL Fibre Basic Plus प्लान है। यह प्लान मूल रूप से 100Mbps स्पीड के साथ आता है। लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में अब ग्राहकों को 200Mbps स्पीड ऑफर कर रही है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में 4000GB डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps स्पीड रह जाएगी।
799 रुपये के इस प्लान का नाम BSNL Fibre/Air fibre Prime OTT प्लान है। यह प्लान मूल रूप से 150Mbps स्पीड के साथ आता है। लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में अब ग्राहकों को 200Mbps स्पीड ऑफर कर रही है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में 4000GB डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps स्पीड रह जाएगी। प्लान में OTT बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
यह एक लीमिटेड टाइम ऑफर है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। कंपनी ने एक्स पर बताया कि यह ऑफर 4 दिसंबर कर चलेगा। अगर आप भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह एक पैसा वसूल डील हो सकती है कि पुरानी कीमत में डबल इंटरनेट स्पीड मिल रही है। इच्छुक ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस जाकर, कंपनी की वेबसाइट या सेल्फ केयर ऐप पर जाकर ऑफर की जानकारी दे सकते हैं।