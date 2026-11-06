दिवाली ऑफर: अब 395 दिन चलेगा यह Recharge, 90GB ज्यादा डेटा भी; लास्ट डेट इस दिन

पहले से 90GB ज्यादा डेटा मिलेगा

इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा दे रही है। पहले इस प्लान में कुल 1095GB डेटा मिलता था, लेकिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से इस प्लान में मिलने वाला डेटा भी बढ़ गया है। अब इस प्लान में पहले से 90GB ज्यादा डेटा मिलेगा, यानी कुल 1185GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे डेली डेटा लिमिटे 30GB है और डेली इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।