दिवाली ऑफर: अब 395 दिन चलेगा यह Recharge, 90GB ज्यादा डेटा भी; लास्ट डेट इस दिन

बीएसएनएल अपने 2799 रुपये के प्लान पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इस प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी इस पर 30 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है। यानी अब यह प्लान पूरे 395 दिनों तक चलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कीमत के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोज का खर्च अब 7 रुपये आएगा।
यह बीएसएनएल का पॉपुलर एनुअल प्लान है। 2799 रुपये के प्लान में अब पूरे 395 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलेगी। यानी अपनों से बिंदास जितनी मर्जी बातें की जा सकेगी। प्लान में डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं, यानी अब पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहक 39500 एसएमएस भेज पाएंगे।
इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा दे रही है। पहले इस प्लान में कुल 1095GB डेटा मिलता था, लेकिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से इस प्लान में मिलने वाला डेटा भी बढ़ गया है। अब इस प्लान में पहले से 90GB ज्यादा डेटा मिलेगा, यानी कुल 1185GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे डेली डेटा लिमिटे 30GB है और डेली इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
कंपनी ने एक्स पर बताया कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और कंपनी दिवाली ऑफर के तहत एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है। यह ऑफर 30 नवंबर तक चलेगा। अगर आप भी इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो 30 नवंबर तक मौका है। ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान्स की जानकारी ले सकते हैं।