BSNL का दिवाली गिफ्ट! अब ₹225 में रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, पूरे महीने अनलिमिटेड कॉल्स और SMS फ्री

BSNL ने नया 225 रुपए प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसमें 30 दिन की वैधता, अनलिमिटेड कॉल, 2.5GB प्रति दिन डेटा और 100 SMS शामिल हैं। जानें प्लान के सभी फायदे:

Himani GuptaFri, 26 Sep 2025 03:13 PM
BSNL Launched New Rs 225 Prepaid Plan

देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए एक किफायती प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो 250 रुपए से कम में बेहतर सेवा चाहते हैं। इस प्लान में आपको 250 रुपए से कम में अनलिमिटेड कॉल, डेटा और SMS मिल जाएंगे।

BSNL के 225 रुपए प्रीपेड प्लान के फायदे

30 दिन की वैधता: इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है यानी एक प्लान पूरा महीना यूज हो सकता है। प्लान का रोज का खर्च 7.5 रुपए आता है।

अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS

बीएसएनएल के 225 रुपए वाले प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान में प्रतिदिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी शामिल है।

डेटा लाभ

बीएसएनएल के इस प्लान में प्रतिदिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके बाद डेटा स्पीड 40 Kbps पर सीमित कर दी जाती है।

बीएसएनएल का 197 रुपये प्लान

BSNL का 197 रुपये वाला प्लान सबसे लंबी वैधता वाला है जो पूरे 70 दिनों तक वैलिड रहता है। इस प्लान के पहले 15 दिनों तक यूज़र को 2GB प्रति दिन हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलती है। इसके बाद, अगले 55 दिनों तक 50MB डेटा/दिन की सुविधा मिलती है, और बाकी सेवाओं पर चार्ज लागू होता है।

बीएसएनएल का 199 रुपये वाला प्लान

बीएसएनएल का 199 रुपये का प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें महीने भर कॉल और डेटा दोनों की जरूरत होती है। इस प्लान में 30 दिनों तक रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और SMS की सुविधा दी जाती है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 40kbps रह जाती है।

बीएसएनएल का 147 रुपये प्लान

इसमें 10GB हाई-स्पीड डेटा एक बार में मिलता है और वैधता 30 दिनों की होती है। इसके अलावा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 40kbps रह जाती है। यह उन यूज़र्स के लिए अच्छा है जिन्हें कभी-कभी ज्यादा डेटा की जरूरत होती है।

