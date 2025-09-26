BSNL का दिवाली गिफ्ट! अब ₹225 में रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, पूरे महीने अनलिमिटेड कॉल्स और SMS फ्री

BSNL Launched New Rs 225 Prepaid Plan

देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए एक किफायती प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो 250 रुपए से कम में बेहतर सेवा चाहते हैं। इस प्लान में आपको 250 रुपए से कम में अनलिमिटेड कॉल, डेटा और SMS मिल जाएंगे।