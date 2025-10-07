BSNL का दिवाली तोहफा: सिर्फ ₹625 में पाएं 2500GB हाई-स्पीड डेटा; 600+ टीवी चैनल, JioHotstar और Sony Liv

BSNL Launched New Rs 625 Plan:

भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शानदार तोहफा दिया है। बीएसएनएल ने एक नया Silver Jubilee FTTH प्लान पेश किया है। यह प्लान सिर्फ 625 रुपए प्रति माह की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और इसमें यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट, लाइव टीवी चैनल्स और OTT तीनों का मज़ा एक ही पैकेज में मिलेगा।