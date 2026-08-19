अब खूब उड़ाइए डेटा! 40 रुपए से कम में मिलेगा 20GB अनलिमिटेड डेटा, BSNL ने कर दिया बड़ा धमाका

BSNL Rs 39 Data Plan Details

इंटरनेट आज हमारी जरूरत बन चुका है। वीडियो देखना हो, रील्स चलानी हों, या शॉपिंग करनी हो, हर काम के लिए डेटा चाहिए। ऐसे में कई बार डेली मिलने वाला डेटा कम पड़ जाता है। ऐसे में बीएसएनएल अपने यूजर्स को 40 रुपए से कम में अनलिमिटेड डेटा प्लान ऑफर करता है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं बीएसएनएल के इस खास प्लान में मिलने वाले भी बेनेफिट्स के बारे में: