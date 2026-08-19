Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

अब खूब उड़ाइए डेटा! 40 रुपए से कम में मिलेगा 20GB अनलिमिटेड डेटा, BSNL ने कर दिया बड़ा धमाका

BSNL के यूजर्स को डेटा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी 40 रुपए से भी कम के एक ऐसा डेटा प्लान ऑफर करती है जिसमें 20GB अनलिमिटेड डेटा मिलता है। जानिए इस प्लान की पूरी डिटेल।

Himani GuptaAug 19, 2026 02:30 pm IST
1/6

BSNL Rs 39 Data Plan Details

इंटरनेट आज हमारी जरूरत बन चुका है। वीडियो देखना हो, रील्स चलानी हों, या शॉपिंग करनी हो, हर काम के लिए डेटा चाहिए। ऐसे में कई बार डेली मिलने वाला डेटा कम पड़ जाता है। ऐसे में बीएसएनएल अपने यूजर्स को 40 रुपए से कम में अनलिमिटेड डेटा प्लान ऑफर करता है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं बीएसएनएल के इस खास प्लान में मिलने वाले भी बेनेफिट्स के बारे में:

2/6

BSNL के इस छोटू डेटा वाउचर की कीमत

BSNL के इस डेटा वाउचर की कीमत 39 रुपए है। इसकी वैलिडिटी 1 दिन की है। यानी अगर आपको किसी खास दिन ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो कम कीमत में अतिरिक्त डेटा लिया जा सकता है।

3/6

BSNL के 39 रुपए वाले Data Plan के फायदे

BSNL के इस प्लान में यूजर्स को 20GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन यानी 24 घंटे के लिए है। हालांकि, इस प्लान को लेकर एक जरूरी बात भी ध्यान देने वाली है। 20GB हाई-स्पीड डेटा इस्तेमाल होने के बाद इंटरनेट 40Kbps की स्पीड से चलता रहता है। इसलिए इसे पूरी तरह से Unlimited Data वाला प्लान कहा जाता है।

4/6

Airtel का 22 रुपए का Data Plan

Airtel अपने यूजर्स को 22 रुपए में एक दिन का डेटा ऐड-ऑन पैक ऑफर करता है। इसमें 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 1 दिन की है।

5/6

Jio का ₹19 Data Plan

वहीं Jio का 19 रुपए डेटा पैक और भी कम कीमत में आता है। इसमें 1GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 24 घंटे की है। Jio के मुताबिक यह डेटा ऐड-ऑन एक्टिव प्लान के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और पैक की वैलिडिटी रिचार्ज के तुरंत बाद शुरू होती है।

6/6

कम कीमत में ज्यादा डेटा की चाह रखने वालों के लिए

बीएसएनएल 39 रुपए में 20GB डेटा सुनने में काफी आकर्षक लगता है। खासकर उन BSNL यूजर्स के लिए जिन्हें कभी-कभार अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है। इस प्लान की कीमत इतनी कम है कि इसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है।

BSNL Bsnl Prepaid Plan Bsnl Prepaid Plans अन्य..
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअब खूब उड़ाइए डेटा! 40 रुपए से कम में मिलेगा 20GB अनलिमिटेड डेटा, BSNL ने कर दिया बड़ा धमाका