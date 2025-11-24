BSNL का सुपर Plan: सिर्फ ₹485 में होगी 72 दिन तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग का मजा

भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से बदल रहा है, और हर कंपनी यूजर्स को लुभाने के लिए नए ऑफर्स पेश कर रही है। इसी प्रतिस्पर्धा में BSNL भी पीछे नहीं है। BSNL लगातार नए-नए प्लान्स ला रहा है। बीएसएनएल के पास 500 रुपए से कम का एक सुपर प्लान है जो लम्बी वैलिडिटी के साथ आता है। जानें इस प्लान की सभी डिटेल्स:
BSNL का यह 485 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अपनी कैटेगरी में सबसे किफायती माना जा रहा है। इसमें यूजर्स को पूरे 72 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है यानी दो महीने से भी ज्यादा का समय। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS/दिन जैसे सभी जरूरी बेनेफिट्स शामिल हैं।
इस प्लान में यूजर्स को असीमित वॉइस कॉलिंग मिलती है। चाहे लोकल कॉल हों या STD, किसी भी नेटवर्क पर बिना एक्स्ट्रा चार्ज के कॉल की जा सकती है। नियमित कॉल करने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
BSNL के इस 485 रुपये वाले पैक में आपको रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान की अवधि में कुल 144GB डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया, वीडियो देखने, ऑनलाइन मीटिंग और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेज के लिए यह डेटा काफी पर्याप्त है।
लंबी वैधता इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है। 72 दिन की वैलिडिटी के साथ यूज़र्स को बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिलती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में लंबी अवधि का पैक चाहते हैं।
कॉल और डेटा के अलावा, इस प्लान में रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं। ओटीपी, बैंकिंग अलर्ट, और अन्य जरूरी मैसेज भेजने के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी है।
जहां प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं BSNL का यह 485 रुपये वाला पैक बजट यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। लंबी वैलिडिटी और बड़े डेटा बेनिफिट्स के कारण यह प्लान यूज़र्स के बीच काफी चर्चा में है और प्राइवेट टेलीकॉम को सीधी टक्कर दे रहा है। क्योंकि ये सभी कंपनी 70 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी 700-800 रुपए में देती हैं।