BSNL का सुपर Plan: सिर्फ ₹485 में होगी 72 दिन तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग का मजा

Jio–Airtel–Vi को टक्कर

जहां प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं BSNL का यह 485 रुपये वाला पैक बजट यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। लंबी वैलिडिटी और बड़े डेटा बेनिफिट्स के कारण यह प्लान यूज़र्स के बीच काफी चर्चा में है और प्राइवेट टेलीकॉम को सीधी टक्कर दे रहा है। क्योंकि ये सभी कंपनी 70 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी 700-800 रुपए में देती हैं।