खुशखबरी! ₹199 में आया धांसू Plan, 1 महीने तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, फ्री Calls-SMS का मज़ा

BSNL 200 रुपये से कम में एक दमदार प्रीपेड प्लान्स लाया है जो लंबी वैलिडिटी, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SMS की सुविधा के साथ आता है। ये प्लान एयरटेल, जियो और वीआई की कर देगा। देखें बीएसएनएल के 1 महीने चलने वाले सबसे सस्ते प्लान्स के बेनेफिट्स:

Himani GuptaMon, 1 Sep 2025 02:30 PM
BSNL Cheapest Plan Under Rs 200

देश की प्रमुख सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अब फिर से बजट-फ्रेंडली प्लान्स के मामले में कमर कस ली है। हाल ही में BSNL ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसकी कीमत 200 रुपये से भी कम है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहकों को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, वह भी पूरे 28 दिनों तक।

बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत

बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत 199 रुपये है। यह प्लान मौजूद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी किफायती ऑप्शन है, जानिए इस प्लान की डिटेल्स:

BSNL 199 रुपये वाले प्लान में मिलेगा इतना डेटा लाभ

बीएसएनएल के इस प्लान में आपको रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, यानी पूरे 28 दिनों में कुल 56GB तक डेटा उपलब्ध होगा। इसके बाद इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी। यह प्लान Jio, Airtel, Vi की तुलना में कहीं बेहतर है, जो अक्सर इस रेंज में बहुत कम डेटा ऑफर करते हैं।

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और SMS

प्लान में रोजाना 2GB डेटा के साथ कुल 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। कॉलिंग कोई लिमिट नहीं लोकेल या STD कॉलिंग की चिंता किए बिना बातचीत कर सकते हैं। यह सुविधा भी बहुत उपयोगी है। इस प्लान में रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं जो आम यूजर के लिए काफी हैं।

BSNL के 199 रुपये में वैलिडिटी

बीएसएनएल के 199 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। अगर डेली की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो इस प्लान की कीमत 7 रुपये आती है।

Jio का 198 रुपये प्लान

जियो के इस प्लान में रोज़ाना 2GB डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्लान में 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है यानी प्लान में टोटल 28GB डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही इसमें भी Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud का एक्सेस मुफ्त मिलता है।

Airtel 189 रुपये प्लान

एयरटेल के इस 189 रुपये वाले प्लान में 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जो पूरे 21 दिन के लिए है। जरूरत पड़ने पर आप डेटा वाउचर भी खरीद सकते हैं। साथ ही प्लान में 300 फ्री SMS भी शामिल हैं जो इस कीमत पर एक अतिरिक्त सुविधा है। बीएसएनएल के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS मिलते हैं।

Vi का 199 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के 199 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 2GB डेटा, 300 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती थी। Vi का यह प्लान बीएसएनएल के प्लान को पूरी तरह टक्कर दे रहा है इस प्लान के सभी बेनेफिट्स बीएसएनएल के 199 रुपये वाले प्लान जैसे ही हैं।

