BSNL का दिवाली तोहफा: अब सिर्फ ₹399 में मिलेगा तूफानी स्पीड से चलने वाला 3300GB डेटा, किया 100 रुपए सस्ता

त्योहारों के इस मौसम में BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो इंटरनेट यूजर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपने Fibre Basic प्लान को बेहद किफायती दर पर ऑफर कर रही है। जहां पहले इस प्लान की कीमत 499 रुपए थी, अब यह सिर्फ 399 रुपए प्रति माह में उपलब्ध है। यानी यूजर्स को सीधे 100 रुपए की छूट मिल रही है और वो भी पूरे 3 महीनों तक।
इस प्लान में यूजर्स को मिलते हैं 3300GB तक का हाई-स्पीड डेटा (60 Mbps स्पीड तक) और उसके बाद भी 4 Mbps स्पीड पर अनलिमिटेड ब्राउज़िंग। यानी चाहे वीडियो कॉलिंग हो, Netflix पर मूवी देखना हो या ऑनलाइन क्लास हर चीज़ होगी अब बफर-फ्री।
BSNL ने इस ऑफर को “Festive Fun, Buffer-Free!” नाम दिया है और यह लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी जानकारी, इसके फायदे, वैलिडिटी और एक्टिवेशन का तरीका।
BSNL ने फेस्टिव सीजन में अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने Fibre Basic प्लान की कीमत ₹499 से घटाकर ₹399 कर दी है। यानी अब यूजर्स को हर महीने ₹100 की बचत होगी। साथ ही BSNL ने इस ऑफर के तहत 3 महीने तक ₹100 की छूट देने की घोषणा की है, जिसके बाद प्लान फिर से ₹499 का हो जाएगा।
इस प्लान में ग्राहकों को हर महीने 3300GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाएगा। इसकी स्पीड 60 Mbps तक रहती है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, गेमिंग और 4K वीडियो देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका डेटा लिमिट पूरा हो जाता है, तब भी BSNL आपको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट नहीं करेगा बल्कि स्पीड को घटाकर 4 Mbps कर देगा ताकि आप लगातार ऑनलाइन बने रह सकें।
यह ऑफर पूरे भारत में BSNL Bharat Fibre कनेक्शन पर लागू है। आप इस प्लान को BSNL Selfcare App, bsnl.co.in, या अपने नज़दीकी BSNL ऑफिस से एक्टिवेट करवा सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द इसका लाभ उठाना समझदारी होगी।
BSNL Selfcare App डाउनलोड करें (Android/iOS)। अपने अकाउंट से लॉग इन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें। “Change Plan” या “New Connection” सेक्शन पर जाएं। ₹399 Fibre Basic प्लान सिलेक्ट करें और सबमिट करें। आपका नया प्लान 24 घंटे के भीतर एक्टिव हो जाएगा।