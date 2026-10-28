इस दिवाली रिचार्ज कर अगली दिवाली तक होगी छुट्टी! रोज ₹7 खर्च कर मिलेगा 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS का मजा

BSNL Best Yearly Plan

अगर आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो BSNL का सालाना प्लान आपके काम आ सकता है। मान लीजिए, आप 29 अक्टूबर 2026 को इस प्लान से रिचार्ज कराते हैं, तो 365 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से आपका प्लान अगले साल अक्टूबर 2027 के आखिर तक चलेगा। खास बात यह है कि साल 2027 में दिवाली 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यानी इस दिवाली रिचार्ज कर आप अगली दिवाली तक मोबाइल रिचार्ज की टेंशन से बेफिक्र रह सकते हैं।