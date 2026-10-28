इस दिवाली रिचार्ज कर अगली दिवाली तक होगी छुट्टी! रोज ₹7 खर्च कर मिलेगा 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS का मजा

अगर आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो BSNL का सालाना प्लान आपके काम आ सकता है। मान लीजिए, आप 29 अक्टूबर 2026 को इस प्लान से रिचार्ज कराते हैं, तो 365 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से आपका प्लान अगले साल अक्टूबर 2027 के आखिर तक चलेगा। खास बात यह है कि साल 2027 में दिवाली 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यानी इस दिवाली रिचार्ज कर आप अगली दिवाली तक मोबाइल रिचार्ज की टेंशन से बेफिक्र रह सकते हैं।
हम यहां बात कर रहे हैं BSNL के 2,799 रुपए वाले प्लान के बारे में, इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी का फायदा मिलता है। ऐसे में जो लोग पूरे साल के लिए एक ही बार रिचार्ज कराना चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
BSNL के ₹2,799 वाला प्लान इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए यह प्लान बेस्ट है, इस प्लान में रोजाना 3GB डेटा है। इससे यूजर्स सोशल मीडिया चलाने, वेबसाइट देखने, ऑनलाइन पढ़ाई करने, वीडियो देखने और मैसेजिंग जैसे काम कर सकते हैं।
BSNL के 2,799 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी शामिल है। ऐसे में ग्राहकों को रोजमर्रा की फोन कॉल के लिए अलग से टॉकटाइम रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
डेटा और कॉलिंग के अलावा इस प्लान में रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलती है। आजकल अधिकतर लोग मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैंकिंग अलर्ट, कुछ सेवाओं के वेरिफिकेशन और सामान्य टेक्स्ट मैसेज के लिए SMS की जरूरत अब भी पड़ती है।
BSNL के ₹2,799 वाले सालाना रिचार्ज प्लान की खास बात यह है कि इसमें एक बार पैसे खर्च करके पूरे 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। अगर रोजाना के हिसाब से देखें, तो इस प्लान का खर्च करीब 7 रुपए बैठता है।