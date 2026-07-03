अमरनाथ यात्रियों के लिए तोहफा, 196 रुपये में लें Yatra SIM, फ्री कॉल्स के साथ मिलेगा 4G डेटा

बीएसएनएल यात्रा सिम प्लान की कीमत सिर्फ 196 रुपये है। इस प्लान में एक SIM मिलेगा, जिसमें यात्रियों को डेटा, कॉलिंग और एसएमएस सुविधा के साथ मिलेगी, जो अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और आपको हर कदम पर अपनों से जुड़े रहने में मदद करेगी। यह प्लान यात्रियों को पूरे रास्ते अपनों से जुड़े रहने, लाइव लोकेशन शेयर करने, इमरजेंसी मदद मांगने और यात्रा की यादें सोशल मीडिया पर शेयर करने में मदद करेगा।
इस प्लान की कीमत केवल 196 रुपये है। इस प्लान में 15 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान की रोज की लागत 13 रुपये के लगभग आएगी। इस प्लान में ग्राहकों को 15 दिनों की वैलिडिटी के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। कहा जा रहा है कि डेटा 4G स्पीड पर चलेगा।
सिम एक्टिवेट करने के लिए, आपको अपने आधिकारिक श्री अमरनाथ यात्रा परमिट या एक वैध आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके लिए KYC जरूरी है। यह SIM केवाईसी के तुरंत बाद एक्टिवेट हो जाएगी।
रास्ते में कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहां तीर्थयात्री BSNL यात्रा सिम खरीद सकते हैं। इनमें लखनपुर, पहलगाम, बालटाल, चंद्रकोट और भगवती नगर शामिल हैं। ये वे मुख्य जगहें हैं जहां पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान यात्री रजिस्ट्रेशन और चेक-इन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी ने कुल 38 जगहों पर सिम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि यात्री आसानी से खरीद सकें।
अमरनाथ यात्रा के रास्ते पहाड़ी और दूरदराज के इलाके हैं, जहां निजी कंपनियों का नेटवर्क अक्सर कमजोर पड़ जाता है। BSNL ने इन इलाकों में पहले से ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। Yatra SIM इसी को ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और जुड़े रह सकें। BSNL के अधिकारी कहते हैं, 'Yatra SIM आपके आध्यात्मिक सफर का डिजिटल साथी बनेगा। हर मोड़ पर अपनों से जुड़कर आप निर्भय होकर यात्रा पूरी कर सकेंगे।'