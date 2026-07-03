अमरनाथ यात्रियों के लिए तोहफा, 196 रुपये में लें Yatra SIM, फ्री कॉल्स के साथ मिलेगा 4G डेटा

BSNL Yatra SIM: क्यों जरूरी है यह सिम

अमरनाथ यात्रा के रास्ते पहाड़ी और दूरदराज के इलाके हैं, जहां निजी कंपनियों का नेटवर्क अक्सर कमजोर पड़ जाता है। BSNL ने इन इलाकों में पहले से ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। Yatra SIM इसी को ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और जुड़े रह सकें। BSNL के अधिकारी कहते हैं, 'Yatra SIM आपके आध्यात्मिक सफर का डिजिटल साथी बनेगा। हर मोड़ पर अपनों से जुड़कर आप निर्भय होकर यात्रा पूरी कर सकेंगे।'