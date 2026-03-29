799 रुपये में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, 31 मार्च को खत्म हो रहा ऑफर, देखें डिटेल

ऑफर केवल लंबी वैलिडिटी पर

इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये प्रति माह है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। लेकिन अगर आप 12 महीने का विकल्प चुनते हैं, तो 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी ग्राहक को केवल 9590 रुपये का भुगतान करना होगा, जिससे एक महीने की लागत 799 रुपये हो जाती है।