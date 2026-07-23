अब Tatkal टिकट बुक करना हुआ सुपरफास्ट, IRCTC के ये 5 नए फीचर्स बढ़ा देंगे ट्रेन में कन्फर्म टिकट का चांस

2. यात्री की डिटेल पहले से सेव करें

नई IRCTC वेबसाइट में Saved Passenger Details फीचर को और बेहतर बनाया गया है। अब यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस और अन्य जरूरी जानकारी पहले से सेव करके रखी जा सकती है। Tatkal Booking शुरू होने के बाद हर बार यह जानकारी टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक क्लिक में सेव की गई प्रोफाइल चुनकर आगे बढ़ा जा सकेगा। इससे बुकिंग के दौरान कई कीमती सेकंड बचेंगे और टिकट बुक होने की संभावना बढ़ सकती है।