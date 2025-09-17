boat chrome endeavour smartwatch launched with ai coach and amoled display देसी ब्रांड लाया AI कोच वाली स्मार्टवॉच, एमोलेड डिस्प्ले, वॉटरप्रूफ भी, देखें कीमत और खासियत
Smartwatch खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो देसी ब्रांड बोट की नई boAt Chrome Endeavour वॉच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। यह भारत में बोट की पहली AI हेल्थ स्मार्टवॉच है, जिसमें फिटनेस, हेल्थ और लाइफस्टाइल ट्रैकिंग के लिए AI पावर्ड टूल है। देखें कीमत और फीचर्स

Wed, 17 Sep 2025
वॉच में AI कोच

वॉच पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए एक इंटेलिजेंट AI ट्रेनिंग कोच के साथ आती है। मॉर्निंग समरी यूजर्स को नींद की क्वालिटी, डेली एक्टिविटीज और स्वास्थ्य आंकड़ों के बारे में जानकारी देती है, जबकि AI-पावर्ड नोटिफिकेशन्स उन्हें वर्कआउट, हाइड्रेशन और गोल्स की याद दिलाती हैं। यह कस्टम प्लान और हैबिट ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करती है।

चौकोर और चमकदार डिस्प्ले

क्रोम एंडेवर स्मार्टवॉच में ग्लॉसी फिनिश वाला 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। वॉच की बॉडी बेहद स्लीक है।

तेजतर्रार परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर

यह बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए S1 प्रोसेसर पर चलता है। दावा है कि यह तेज प्रोसेसिंग के साथ इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस प्रदान करता है। इसमें कस्टम वॉच फेस डिजाइन करने के लिए वॉच-फेस स्टूडियो भी शामिल है।

ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स

इसके हार्ट रेट, SpO₂, स्ट्रेस और स्लीप को ट्रैक करने के लिए सेंसर्स हैं, जो एक डैशबोर्ड के जरिए चीजों की जानकारी देती है। यूजर के एनर्जी लेवल को बताने के लिए AI डेटा को एनिमल अवतार में बदल देता है।

ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन

यह वॉच रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग जैसे एक्टिविटी को खुद पहचान सकती है। यह वॉच पानी, पसीने और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आती है। यह वॉच टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आती है।

इतनी है कीमत

इसके एक्टिव ब्लैक और चेरी ब्लॉसम स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,299 रुपये और स्टील ब्लैक, मैग्नेटिक ब्लू, फ्यूजन ब्लू और कोको ब्राउन स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,799 रुपये है। यह Amazon, Flipkart, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी वॉच के साथ 12+3 महीने की वारंटी दे रही है।

