देसी ब्रांड लाया AI कोच वाली स्मार्टवॉच, एमोलेड डिस्प्ले, वॉटरप्रूफ भी, देखें कीमत और खासियत

वॉच पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए एक इंटेलिजेंट AI ट्रेनिंग कोच के साथ आती है। मॉर्निंग समरी यूजर्स को नींद की क्वालिटी, डेली एक्टिविटीज और स्वास्थ्य आंकड़ों के बारे में जानकारी देती है, जबकि AI-पावर्ड नोटिफिकेशन्स उन्हें वर्कआउट, हाइड्रेशन और गोल्स की याद दिलाती हैं। यह कस्टम प्लान और हैबिट ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करती है।
क्रोम एंडेवर स्मार्टवॉच में ग्लॉसी फिनिश वाला 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। वॉच की बॉडी बेहद स्लीक है।
यह बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए S1 प्रोसेसर पर चलता है। दावा है कि यह तेज प्रोसेसिंग के साथ इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस प्रदान करता है। इसमें कस्टम वॉच फेस डिजाइन करने के लिए वॉच-फेस स्टूडियो भी शामिल है।
इसके हार्ट रेट, SpO₂, स्ट्रेस और स्लीप को ट्रैक करने के लिए सेंसर्स हैं, जो एक डैशबोर्ड के जरिए चीजों की जानकारी देती है। यूजर के एनर्जी लेवल को बताने के लिए AI डेटा को एनिमल अवतार में बदल देता है।
यह वॉच रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग जैसे एक्टिविटी को खुद पहचान सकती है। यह वॉच पानी, पसीने और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आती है। यह वॉच टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आती है।
इसके एक्टिव ब्लैक और चेरी ब्लॉसम स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,299 रुपये और स्टील ब्लैक, मैग्नेटिक ब्लू, फ्यूजन ब्लू और कोको ब्राउन स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,799 रुपये है। यह Amazon, Flipkart, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी वॉच के साथ 12+3 महीने की वारंटी दे रही है।