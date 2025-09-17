देसी ब्रांड लाया AI कोच वाली स्मार्टवॉच, एमोलेड डिस्प्ले, वॉटरप्रूफ भी, देखें कीमत और खासियत

इतनी है कीमत

इसके एक्टिव ब्लैक और चेरी ब्लॉसम स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,299 रुपये और स्टील ब्लैक, मैग्नेटिक ब्लू, फ्यूजन ब्लू और कोको ब्राउन स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 3,799 रुपये है। यह Amazon, Flipkart, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी वॉच के साथ 12+3 महीने की वारंटी दे रही है।