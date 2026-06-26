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मुफ्त मिल रहा 10GB बोनस डेटा, FREE SIM भी, 30 जून को खत्म हो रहा स्पेशल ऑफर; लिस्ट

BSNL अपने ग्राहकों सबसे कम कीमत में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। कंपनी अपने दो प्लान्स पर फादर्स डे ऑफर के तहत एक्स्ट्रा बोनस डेटा दे रही है। इसके अलावा, बीएसएनएल एक प्लान पर FREE SIM भी ऑफर कर रही है। लेकिन यह ऑफर 30 जून को समाप्त हो रहे हैं। देखें लिस्ट...

Arpit SoniJun 26, 2026 02:09 pm IST
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BSNL 997 रुपये प्रीपेड प्लान: रोज का खर्च 6.64 रुपये

अगर आप 1000 रुपये से कम के खर्च में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं, तो यह प्लान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 997 रुपये का यह प्लान 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.64 रुपये आएगा।

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BSNL 997 रुपये प्रीपेड प्लान: 5GB बोनस डेटा

बीएसएनएल के 997 रुपये प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एमएसएस दे रही है। फादर्स डे ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में 5GB बोनस डेटा भी दे रही है। यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 305GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। फादर्स डे ऑफर 30 जून को समाप्त हो रहा है।

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BSNL 1999 रुपये प्रीपेड प्लान: रोज का खर्च 6.05 रुपये

बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहिए, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 1999 रुपये का यह प्लान 330 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.05 रुपये आएगा।

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BSNL 1999 रुपये प्रीपेड प्लान: 10GB बोनस डेटा

बीएसएनएल के 1999 रुपये प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एमएसएस दे रही है। फादर्स डे ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में 10GB बोनस डेटा दे रही है। यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 505GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। फादर्स डे ऑफर 30 जून को समाप्त हो रहा है।

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BSNL 51 रुपये प्रीपेड प्लान: रोज का खर्च 1.82 रुपये

बीएसएनएल 51 रुपये के प्रीपेड प्लान पर FREE SIM ऑफर कर रही है। कंपनी ने बताया कि ऑफर 30 जून को समाप्त हो रहा है। कंपनी इस प्लान के जरिए साथ ग्राहकों को अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 1.82 रुपये आएगा।

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BSNL 51 रुपये प्रीपेड प्लान:56GB डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को 56GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। हालांकि, डेली 2GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps हो जाएगी। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल और डेली 100 एसएमएस भी शामिल हैं।

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