मुफ्त मिल रहा 10GB बोनस डेटा, FREE SIM भी, 30 जून को खत्म हो रहा स्पेशल ऑफर; लिस्ट

BSNL 997 रुपये प्रीपेड प्लान: 5GB बोनस डेटा

बीएसएनएल के 997 रुपये प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एमएसएस दे रही है। फादर्स डे ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में 5GB बोनस डेटा भी दे रही है। यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 305GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। फादर्स डे ऑफर 30 जून को समाप्त हो रहा है।