₹15,000 से कम में खरीदें 11-इंच स्क्रीन, 8000mAh बैटरी, 8GB रैम वाले 5 दमदार Tablets, Black Friday Sale की बेस्ट डील

1. Infinix XPAD LTE

Infinix XPAD LTE फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में 11,999 रुपए की कीमत में उपलब्ध है और इस बजट में सबसे ज़्यादा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। इसमें बड़ा 11-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो पढ़ाई, वीडियो देखने और मल्टी-टास्किंग के लिए बढ़िया है। कैमरे की बात करें तो इसमें 8MP फ्रंट और 8MP रियर कैमरा मिलता है, जो ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल और बेसिक फोटोग्राफी के लिए पर्याप्त है। टैबलेट में 7000mAh की बैटरी है जो आराम से पूरा दिन चल सकती है। यह Android 14 OS पर चलता है और इसमें एक SIM स्लॉट भी दिया गया है, जिससे वॉयस कॉलिंग संभव है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो इसका मेमोरी कार्ड सपोर्ट 1TB तक मिलता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फीचर्स और स्टोरेज के मामले में यह टैबलेट बेहद मजबूत विकल्प है।