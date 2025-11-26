बड़ी डील! ₹24,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP OIS कैमरा फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप, सुपर AI फीचर्स भी

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर जबरदस्त छूट

Samsung ने अपने सबसे पावरफुल फ्लैगशिप Galaxy S25 Ultra 5G को भारत में ₹1,29,999 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। लेकिन अब फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में यह फोन भारी कटौती के बाद सिर्फ 1,09,999 रुपए में उपलब्ध है। यानी खरीदारों को सीधे 20,000 रुपए की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनेफिट्स अलग से लागू होते हैं, जिससे कीमत और भी कम हो सकती है।