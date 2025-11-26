बड़ी डील! ₹24,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP OIS कैमरा फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप, सुपर AI फीचर्स भी

इस साल के Black Friday Sale 2025 में स्मार्टफोन बाजार में सनसनी मची है, और सबसे सुर्खियों में है Samsung Galaxy S25 Ultra। फ्लिपकार्ट ने इस हाई-एंड फोन की कीमत में 24,000 रुपए से अधिक की कटौती कर दी है, जिससे यह अब पहले से कहीं ज़्यादा किफायती और आकर्षक हो गया है। जानिए इस डील के बारे में सबकुछ:
Samsung ने अपने सबसे पावरफुल फ्लैगशिप Galaxy S25 Ultra 5G को भारत में ₹1,29,999 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। लेकिन अब फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में यह फोन भारी कटौती के बाद सिर्फ 1,09,999 रुपए में उपलब्ध है। यानी खरीदारों को सीधे 20,000 रुपए की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनेफिट्स अलग से लागू होते हैं, जिससे कीमत और भी कम हो सकती है।
खरीदारों को S25 Ultra पर 4,000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर 3,000 रुपए का कैशबैक भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज में है यदि आप अपना पुराना स्मार्टफोन बदलते हैं, तो उसकी कंडीशन और मॉडल के आधार पर ₹58,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। यानी सही फोन देने पर कीमत काफी नीचे आ सकती है।
Galaxy S25 Ultra 5G में 6.9-इंच का QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite या इसी लेवल का टॉप-क्लास चिपसेट दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और हाई-एंड गेमिंग को बिना किसी लैग के हैंडल करता है।
पीछे की तरफ फोन में क्वाड कैमरा सेटअप है: 200MP प्राइमरी सेंसर (OIS के साथ) 50MP टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल ज़ूम) 12MP अल्ट्रावाइड सेंसर 10MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल ज़ूम)। सेल्फी के लिए Samsung ने इसमें 12MP AI-पावर्ड फ्रंट कैमरा दिया है, जो HDR मोड और AI Beautify के साथ प्रो-लेवल पोर्ट्रेट क्लिक करता है।
Galaxy S25 Ultra 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसमें नाइट मोड, एडवांस्ड स्टेबिलाइजेशन और बेहतर कलर प्रोसेसिंग जैसी खूबियां शामिल हैं। Samsung ने कैमरा ऐप को और स्मार्ट बनाया है: AI Photo Assist फ्रेमिंग और लाइटिंग ऑटोमैटिकली सेट करता है। Generative Edit की मदद से बैकग्राउंड बदला जा सकता है। यह सब मिलकर शूटिंग और एडिटिंग दोनों अनुभवों को अपग्रेड कर देता है।
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G सिर्फ हार्डवेयर की वजह से नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण भी चर्चा में है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। स्मार्ट AI फीचर्स जैसे: Live Translate, AI Wallpaper Generator, Photo Assist, Circle to Search मिलेगा।