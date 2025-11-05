Voter ID नहीं है? फिर भी इन 11 Documents के साथ डाल सकते हैं वोट, देखें लिस्ट

Voter ID Card

बिहार में कल से इलेक्शन शुरू हैं ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से वोटर कार्ड खो जाता है, बन नहीं पाता, या फिर आपके नाम में कोई गलती के कारण कार्ड आपके पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप वोट नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया है, और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप वोट डाल सकते हैं भले ही आपके पास वोटर आईडी कार्ड न हो।