Voter ID नहीं है? फिर भी इन 11 Documents के साथ डाल सकते हैं वोट, देखें लिस्ट

बिहार में कल से इलेक्शन शुरू हैं ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से वोटर कार्ड खो जाता है, बन नहीं पाता, या फिर आपके नाम में कोई गलती के कारण कार्ड आपके पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप वोट नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया है, और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप वोट डाल सकते हैं भले ही आपके पास वोटर आईडी कार्ड न हो।
आइये जानते हैं कि बिना वोटर आईडी के कैसे वोट डाल सकते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज आपकी पहचान साबित करने में काम आएंगे, और मतदान के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें: सबसे पहले यह जांच लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाकर अपना नाम, जिला, राज्य या EPIC नंबर डालकर सर्च करें। अगर नाम लिस्ट में है, तो आप वोट डालने के पात्र हैं।
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप Form 6 भरकर नाम जोड़वा सकते हैं। यह काम NVSP पोर्टल या Voter Helpline App से भी किया जा सकता है।
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन नाम लिस्ट में है, तो चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने 11 वैकल्पिक पहचान पत्र तय किए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं: 1. आधार कार्ड (Aadhaar Card) 2. पैन कार्ड (PAN Card) 3. पासपोर्ट (Passport) 4. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) 5. बैंक या डाकघर की पासबुक (Photo वाली)
6. सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र (Government ID Card) 7. स्मार्ट कार्ड (MNREGA Job Card) 8. पेंशन दस्तावेज़ (Pension Document with Photo) 9. सैन्य सेवा पहचान पत्र (Service ID for Armed Forces) 10. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (Health/Insurance ID आदि) 11. MP/MLA/MLC द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र इनमें से किसी एक वैध दस्तावेज को लेकर आप अपने बूथ पर वोट डाल सकते हैं।
कई बार नाम की स्पेलिंग या फोटो गलत होती है। इस स्थिति में आप फिर भी वोट डाल सकते हैं, अगर आपके पास वैध पहचान पत्र है और अधिकारी आपके नाम की पहचान कर पाता है। वोटिंग के बाद आप Form 8 भरकर गलती को सही करवा सकते हैं।