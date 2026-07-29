पूरे ₹12,182 सस्ता हुआ OnePlus का DSLR जैसा कैमरा, 6000mAh बैटरी, तगड़े AI फीचर्स वाला बेस्ट-सेलिंग फोन

OnePlus का फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13 इस समय Flipkart पर बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है। लॉन्च प्राइस से यह फोन 12,000 रुपए से ज्यादा की छूट पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर, EMI और एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर ग्राहक इसे और कम कीमत में खरीद सकते हैं।
OnePlus 13 को भारत में 69,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब Flipkart पर इसकी कीमत घटाकर 57,817 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी आपको सीधे 12,182 रुपए की छूट मिल रही है।
इसके अलावा यदि ग्राहक Flipkart Axis Bank या SBI Credit Card से भुगतान करते हैं तो उन्हें 4,000 रुपए का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है। वहीं, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज पर 30,500 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है।
OnePlus 13 में 6.82-इंच का QHD+ LTPO AMOLED ProXDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट मिलने से Netflix और YouTube पर HDR कंटेंट देखने का अनुभव और बेहतर हो जाता है।
परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 13 में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है, जिसे अभी सबसे ताकतवर Android चिप्स में गिना जाता है। PUBG Mobile, BGMI, Call of Duty Mobile और Genshin Impact जैसे हैवी गेम्स हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर भी स्मूद चलाए जा सकते हैं। फोन में 24GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.0 स्टोरेज का विकल्प मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए OnePlus 13 में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसे Hasselblad के साथ मिलकर ट्यून किया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। मुख्य कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है, जिससे कम रोशनी में भी शार्प फोटो खींची जा सकती हैं। वहीं, 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा है।
OnePlus 13 में 6000mAh की बड़ी Silicon NanoStack बैटरी दी गई है। फोन 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी को बहुत कम समय में चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
फोन में AI आधारित कई स्मार्ट टूल्स दिए गए हैं, जिनमें AI Eraser, AI Reflection Eraser, AI Detail Boost, AI Notes, AI Translation और Circle to Search जैसे फीचर्स शामिल हैं। AI Eraser की मदद से फोटो में मौजूद अनचाहे ऑब्जेक्ट को कुछ सेकंड में हटाया जा सकता है।