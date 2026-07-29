पूरे ₹12,182 सस्ता हुआ OnePlus का DSLR जैसा कैमरा, 6000mAh बैटरी, तगड़े AI फीचर्स वाला बेस्ट-सेलिंग फोन

OnePlus 13 Hasselblad कैमरा सिस्टम

फोटोग्राफी के लिए OnePlus 13 में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसे Hasselblad के साथ मिलकर ट्यून किया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। मुख्य कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है, जिससे कम रोशनी में भी शार्प फोटो खींची जा सकती हैं। वहीं, 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा है।