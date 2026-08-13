पूरे ₹30,500 तक सस्ते हुए Samsung के 200MP प्रो-ग्रेड कैमरा, तगड़े AI फीचर्स वाले 3 फोन

Samsung Galaxy S26 पर 8000 रुपए की छूट

सबसे पहले बात Samsung Galaxy S26 की। फोन की लिस्टेड कीमत 87,999 रुपए बताई गई है। Freedom Sale में इस कीमत पर 8,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद Galaxy S26 की प्रभावी कीमत 79,999 रुपए रह जाती है। यानी अगर आप इस फोन को सेल में खरीदते हैं तो सामान्य लिस्टेड कीमत के मुकाबले सीधे 8,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। Samsung ने भी Freedom Sale के दौरान Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए कन्फर्म की है।