खुशखबरी! ₹10,000 तक सस्ते होने वाले हैं OnePlus के 50MP नो-शेक कैमरा, 9000mAh तक बैटरी, AI फीचर वाले 8 बेस्ट-सेलिंग फोन

OnePlus का फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपके लिए यह सही मौका हो सकता है। Amazon Great Freedom Sale 2026 में वनप्लस के प्रीमियम फोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। इस ऑफर में फ्लैगशिप OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 13S से लेकर Nord Series और N Series के कई मॉडल्स कम कीमत पर उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि कुछ स्मार्टफोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले 10,000 रुपए तक सस्ते में मिलने वाले हैं।
वनप्लस का धाकड़ स्मार्टफोन OnePlus 15R भारतीय बाजार में 17 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव है, जिससे हिंट मिलता है कि लॉन्च के बाद इसे वनप्लस की ऑफिशियल साइन और स्टोर्स के अलावा Amazon पर बेचा जाएगा। लॉन्च से पहले ही वनप्लस इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है।
इस सेल का सबसे बड़ा ऑफर OnePlus 13S पर है। कंपनी ने इसे 59,999 रुपए की लॉन्च कीमत पर उतारा था, लेकिन अब Amazon Great Freedom Sale में यह 49,999 रुपए में मिलेगा। यानी लॉन्च कीमत के मुकाबले 10,000 रुपएकी बड़ी बचत होगी। OnePlus 13S में 6.32 इंच 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 5,850mAh बैटरी दी गई है। इसमें 50MP + 50MP डुअल रियर कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा, 80W SUPERVOOC चार्जिंग और OnePlus AI फीचर्स मिलते हैं।
सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 अपेक्स प्रोसेसर मिलता है। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
वनप्लस N6 भारतीय बाजार में 30 जून दोपहर 12PM बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने दो कलर ऑप्शन में टीज कर दिया है। फोन की पूरा डिजाइन सामने आ गया है। इसमें पंच-होल कैमरे वाला फ्लैट डिस्प्ले है। फोन के पिछले हिस्से में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल है। लॉन्च के बाद इसे कंपनी की ऑफिशियल साइट के अलावा Amazon से खरीदा जा सकेगा।
Amazon Great Freedom Sale में इसकी कीमत 17,499 रुपए रखी गई है। OnePlus N6x में 6.8 इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 50MP रियर कैमरा, 8MP सेल्फी कैमरा, 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी गई है। फोन में Military-Grade Durability, AI फीचर्स और IP रेटिंग भी मिलती है।