खुशखबरी! फेस्टिवल सेल में ₹4000 तक सस्ते मिल रहे OnePlus के 50MP कैमरा, 9000mAh तक बैटरी वाले 3 फोन

Amazon India की Great Indian Festival Reloaded सेल में OnePlus के तीन स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इनमें OnePlus Nord CE6 Lite, OnePlus 13s और OnePlus Nord 6 शामिल हैं। तीनों फोन अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं। ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इन तीनों मॉडल पर मिलने वाले ऑफर्स देख सकते हैं।
अमेजन की इस सेल में OnePlus Nord CE6 Lite का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 28,499 रुपए में लिस्ट है। फोन की लेटेस्ट प्राइस हाईक के बाद कीमत 30,999 रुपए हो गई है। यानी कि फोन पर सेल में 2,500 रुपए की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, पात्र ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹500 का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है।
OnePlus Nord CE6 Lite में 6.72 इंच की फुल HD+ स्क्रीन दी गई है। इसका 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और गेमिंग को ज्यादा स्मूद बनाने में मदद करता है। फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर मिलता है। कैमरे की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। फोन में 7,000mAh बैटरी है जो 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
इस सेल में दूसरा फोन OnePlus 13s है। इसके 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट का लॉन्च प्राइस 68,999 रुपए है, जबकि Amazon सेल में इसे 64,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस हिसाब से फोन 4,000 रुपए की सीधी छूट दी जा रही है। इसके अलावा, ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है।
OnePlus 13s की सबसे बड़ी खूबियों में इसका Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर शामिल है। फोन में 6.32 इंच की 1.5K LTPO ProXDR AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम में मदद करता है। वहीं, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। OnePlus 13s में 5,850mAh की बैटरी और 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है।
Amazon Great Indian Festival Reloaded सेल में OnePlus Nord 6 का 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 44,999 रुपए में सेल किया गया है। प्राइस में बढ़ोतरी के बाद फोन की कीमत 46,999 रुपए हो गई है। इस तरह सेल में 2,000 रुपए की सीधी छूट दी जा रही। ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है।
OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच के करीब 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ 165Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। फोन में Snapdragon 8 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन की एक बड़ी खासियत इसकी 9000mAh बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, फोन में 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरे की बात करें तो OnePlus Nord 6 में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।