खुशखबरी! फेस्टिवल सेल में ₹4000 तक सस्ते मिल रहे OnePlus के 50MP कैमरा, 9000mAh तक बैटरी वाले 3 फोन

OnePlus 13s के फीचर्स

OnePlus 13s की सबसे बड़ी खूबियों में इसका Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर शामिल है। फोन में 6.32 इंच की 1.5K LTPO ProXDR AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम में मदद करता है। वहीं, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। OnePlus 13s में 5,850mAh की बैटरी और 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है।