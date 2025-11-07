खुशखबरी! ₹1.3 लाख वाला Samsung का 200MP कैमरे वाला फ्लैगशिप फोन हुआ पूरे 45,000 सस्ता, अब मिलेगा सिर्फ ₹84,999 में

Samsung Galaxy S24 Ultra at Lowest Price

यदि आप प्रीमियम स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, तो एक शानदार मौका आपके सामने आ गया है। Samsung का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S24 Ultra 5G, जिसकी कीमत कभी ₹1.29 लाख रुपये से ऊपर थी, अब अमेजन की स्पेशल सेल में रिकॉर्ड तोड़ डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इस सेल में फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर 45,000 रुपए से ज्यादा की छूट दी जा रही है, जिससे यह फोन अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है।