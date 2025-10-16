सबसे बड़ी दिवाली डील: पूरे ₹50,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा, 12GB रैम, तगड़े AI फीचर्स वाला फोन

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G प्रोसेसर और परफॉरमेंस

इस में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा है, जो हाई-एंड गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI काम को आसानी से संभालता है। यह प्रोसेसर इस समय मार्केट में सबसे तेज और पावरफुल माना जाता है। इसमें 12GB LPDDR5X रैम दी गई है और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है। मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग और प्रोफेशनल लेवल ऐप्स का उपयोग इस फोन में बिना किसी लैग के किया जा सकता है।