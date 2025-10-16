Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्ससबसे बड़ी दिवाली डील: पूरे ₹50,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा, 12GB रैम, तगड़े AI फीचर्स वाला फोन

सबसे बड़ी दिवाली डील: पूरे ₹50,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा, 12GB रैम, तगड़े AI फीचर्स वाला फोन

Amazon की दिवाली सेल में Samsung Galaxy का 1.3 लाख का वाला 200MP कैमरा फोन अब सिर्फ 79,999 रुपए में बेचा जा रहा है। जानिए इस धांसू डील और फोन की डिटेल्स:

Himani GuptaThu, 16 Oct 2025 01:18 PM
1/7

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Big Price Cut:

दिवाली के इस त्योहरी मौसम में Samsung ने एक बड़ी सौगात दी है। अब आप 1.3 लाख वाले Samsung Galaxy S24 Ultra 5G को Amazon से मात्र 79,999 रुपए की कीमत में खरीद सकते हैं। यह ऑफर फ्लैगशिप फोन पर मिलने वाला सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है।

2/7

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर इतने रुपए की छूट

पहले इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,29,999 तक थी। लेकिन दिवाली सेल के दौरान लगभग ₹50,000 की कटौती के साथ इसे ऐसे दाम पर पेश किया गया है जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है।

3/7

डील और डिस्काउंट

इस दिवाली सेल के दौरान, Samsung Galaxy S24 Ultra 5G को Amazon पर 79,999 में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ आप इसे और कम में खरीद सकते हैं।

4/7

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G प्रोसेसर और परफॉरमेंस

इस में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा है, जो हाई-एंड गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI काम को आसानी से संभालता है। यह प्रोसेसर इस समय मार्केट में सबसे तेज और पावरफुल माना जाता है। इसमें 12GB LPDDR5X रैम दी गई है और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है। मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग और प्रोफेशनल लेवल ऐप्स का उपयोग इस फोन में बिना किसी लैग के किया जा सकता है।

5/7

डिस्प्ले और कैमरा

फोन में 6.8 इंच का LTPO AMOLED 2X पैनल दिया गया है, 120Hz रिफ्रेश रेट और QHD+ रेज़ॉल्यूशन के साथ। यह फोन 200MP मुख्य कैमरा के साथ आता है। इसके अतिरिक्त इसमें 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो, 10MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरे भी दिए गए हैं।

6/7

सेल्फी कैमरा फीचर्स और बैटरी

सेल्फी के लिए 12MP फ्रंट कैमरा उपलब्ध है। कैमरा सेटअप में ProVisual Engine जैसी तकनीकें शामिल हैं, जो बेहतर इमेज प्रोसेसिंग और AI कैमरा है। फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

7/7

सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स

यह One UI 8 पर आधारित Android OS देता है। AI फीचर्स जैसे Circle to Search, Live Translate आदि शामिल हैं। S Pen सपोर्ट, Titanium बॉडी, IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस, स्टाइल्स और कनेक्टिविटी विकल्प जैसे Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth आदि है।

