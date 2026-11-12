खुशखबरी! ₹3200 तक सस्ते मिल रहे OnePlus के 8000mAh तक बैटरी वाले 3 मजबूत मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड फोन

OnePlus N6x के स्पेसिफिकेशन

फोन में 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर मिलता है। यह फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो OnePlus N6x में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरा के मामले में एक बात ध्यान देने वाली है। OnePlus N6x में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP64 रेटिंग भी दी गई है।