खुशखबरी! ₹3200 तक सस्ते मिल रहे OnePlus के 8000mAh तक बैटरी वाले 3 मजबूत मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड फोन

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बड़ी बैटरी के साथ मजबूत बॉडी वाला फोन चाहते हैं तो OnePlus के 30 हजार रुपए से कम में आने वाले फोन आपके लिए बेस्ट हैं। कंपनी के OnePlus Nord CE6 Lite, OnePlus N6 और OnePlus N6x स्मार्टफोन Flipkart पर छूट के साथ मिल रहे हैं। खास बात है कि इनकी कीमत में 3,200 रुपए तक की छूट दी जा रही है।
सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord CE6 Lite की। इसका 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट हाल ही में हुए प्राइस हाईक के बाद 30,999 रुपये का हो गया है। लेकिन Flipkart पर छूट के बाद इसे 27,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी आप फोन 3,200 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आपको बैंक और एक्सचेंज छूट भी मिल जाएगी जिससे कीमत और कम हो जाएगी।
फोन में 6.72 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का मेन रियर कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी इस फोन की एक बड़ी खासियत है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है।
दूसरा फोन OnePlus N6 है। इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत प्राइस बढ़ने के बाद 26,999 रुपये हो गई है। Flipkart पर यह फोन छूट के बाद 25,489 रुपये में मिल रहा है। इस तरह ग्राहकों को 1,510 रुपये की बचत हो सकती है। साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट अलग है।
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए OnePlus N6 में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिलती है। फोन में MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर दिया गया है और यह OxygenOS 16 पर काम करता है। मजबूती के मामले में भी फोन पीछे नहीं है। इसे कंपनी ने MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन दिया है और इसमें IP65 रेटिंग भी दी गई है।
लिस्ट का तीसरा फोन OnePlus N6x है। इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत बढ़ने के बाद 22,999 रुपये हो गई है। Flipkart पर छूट के बाद यह 19,823 रुपये में मिल रहा है। यानी इस पर 3,176 रुपये की बचत हो सकती है।
फोन में 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर मिलता है। यह फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो OnePlus N6x में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरा के मामले में एक बात ध्यान देने वाली है। OnePlus N6x में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP64 रेटिंग भी दी गई है।