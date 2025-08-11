धमाका! लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक सस्ते हुए Sony के 65, 55 और 43 इंच Smart TV, चंद दिनों का है ऑफर

Amazon की मेगा सेविंग डे सेल इस बार ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई है, खासकर Sony के स्मार्ट टीवी पर। अगर आप लंबे समय से Sony का प्रीमियम स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे थे तो अब आपके पास सुनहरा मौका है। इस सेल में Sony BRAVIA 2 Ultra HD रेंज के 65 इंच से लेकर 43 इंच के टीवी को लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक की भारी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, जिससे आप घर बैठे थिएटर जैसा अनुभव ले सकते हैं।
अगर आप घर पर थिएटर जैसा अनुभव लेना चाहते हैं तो Amazon की सेल आपके लिए बेस्ट मौका है। Sony का 65 इंच BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart TV, जो पहले 95,990 रुपये में लॉन्च हुआ था, अब सीधे 24,000 रुपये की छूट के साथ सिर्फ 71,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।
Sony BRAVIA 2 के 55 इंच 4K Ultra HD Smart TV को अमेजन सेल में 20,000 रुपये की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। बता दें की टीवी की लॉन्च कीमत 74,990 रुपये है, लेकिन सेल में यह 54,990 रुपये में लिस्टेड है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अतिरिक्त ₹2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही, पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर ₹2,830 तक का फायदा मिल सकता है।
अगर आप थोड़ा कॉम्पैक्ट लेकिन फीचर-पैक्ड टीवी लेना चाहते हैं तो Sony का 43 इंच BRAVIA 2 भी सेल में कम कीमत पर उपलब्ध है। Sony 108 cm BRAVIA 2 II Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV सेल में 41,990 रुपये में बेचा जा रहा है।
Sony BRAVIA 2 टीवी शानदार 4K अल्ट्रा HD रिजॉल्यूशन के साथ आते हैं, जो बेहद क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर क्वालिटी देते हैं। इनमें Google TV, वॉचलिस्ट, वॉइस सर्च, गूगल प्ले, क्रोमकास्ट, और HDR Gaming जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा Apple AirPlay, Apple HomeKit, और Alexa सपोर्ट भी दिया गया है।
साउंड क्वालिटी के लिए इसमें 20W का आउटपुट, Open Baffle Speaker, Bass Reflex Speakers और Dolby Atmos टेक्नोलॉजी मौजूद है। कंपनी इन टीवी के साथ 1 साल की वॉरंटी भी देती है।
अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अतिरिक्त 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही, पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर 2,830 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा और एक्सचेंज ऑफर में 2,830 रुपये तक की छूट है। यानी सही तरह से बैंक ऑफर और एक्सचेंज का फायदा उठाकर ये प्रीमियम स्मार्ट टीवी बहुत ही किफायती दाम में आपके घर तक पहुंच सकते हैं।