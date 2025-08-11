धमाका! लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक सस्ते हुए Sony के 65, 55 और 43 इंच Smart TV, चंद दिनों का है ऑफर

Sony Smart TVs at Massive Discounts

Amazon की मेगा सेविंग डे सेल इस बार ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई है, खासकर Sony के स्मार्ट टीवी पर। अगर आप लंबे समय से Sony का प्रीमियम स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे थे तो अब आपके पास सुनहरा मौका है। इस सेल में Sony BRAVIA 2 Ultra HD रेंज के 65 इंच से लेकर 43 इंच के टीवी को लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक की भारी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, जिससे आप घर बैठे थिएटर जैसा अनुभव ले सकते हैं।