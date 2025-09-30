पूरे ₹12000 सस्ता हुआ Samsung का 512GB ROM, DSLR जैसे कैमरे, AI फीचर्स वाला किलर फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Samsung ने हाल ही में भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy S25 FE लॉन्च किया था। लेकिन दिवाली के मौके पर सैमसंग अपने इस किलर फ्लैगशिप फोन को शानदार डिस्काउंट के साथ बेच रहा है। सैमसंग की दिवाली सेल में Galaxy S25 FE के 512GB स्टोरेज वैरिएंट को 12,000 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है।
यह फोन उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं लेकिन फ्लैगशिप कीमत से बचना चाहते हैं। बता दें कि Samsung Galaxy S25 FE के 8GB रैम + 512GB स्टोरेज वैरिएंट को 77,999 रुपए में पेश किया गया है। लेकिन अभी यह मॉडल छूट के बाद 65,999 रुपए में लिस्टेड जा रहा है।
इसके अलावा, HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ग्राहक Galaxy Buds3 FE को साथ में खरीदते हैं तो उन्हें 4,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। स्क्रीन प्रोटेक्शन पैक भी सिर्फ ₹4199 में ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को 24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिलेगा, जिससे फोन खरीदना और आसान हो जाएगा।
Samsung Galaxy S25 FE में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसका विज़ुअल एक्सपीरियंस बेहद स्मूद और इमर्सिव है, खासकर गेमिंग और स्ट्रीमिंग के दौरान।
फोन में Gemini Live फीचर दिया गया है जो AI और विज़ुअल बातचीत को और आसान बनाता है। इसके अलावा Circle to Search with Google का फीचर गेमिंग और रिसर्च के दौरान तुरंत सुझाव और टिप्स देता है। AI एडिटिंग टूल्स जैसे Generative Edit और Instant Slow-Mo फोटो और वीडियो को क्रिएटिव तरीके से एडिट करने की सुविधा देते हैं।
कैमरे की बात करें तो इसमें AI-powered ProVisual Engine और अपग्रेडेड 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस नाइट फोटोग्राफी के लिए Low Noise Mode, वीडियो में Super HDR और एडिटिंग के लिए Photo Assist जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। इससे यह फोन फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए शानदार विकल्प बनता है।
सिक्योरिटी के लिए इसमें Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) है, जो यूजर्स के पर्सनल डेटा को डिवाइस में ही सुरक्षित रखता है। सबसे खास बात यह है कि फोन को 7 साल तक OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जिससे इसका लाइफस्पैन और भी लंबा होगा।