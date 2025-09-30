पूरे ₹12000 सस्ता हुआ Samsung का 512GB ROM, DSLR जैसे कैमरे, AI फीचर्स वाला किलर फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Samsung Galaxy S25 FE के अन्य ऑफर्स

इसके अलावा, HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ग्राहक Galaxy Buds3 FE को साथ में खरीदते हैं तो उन्हें 4,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। स्क्रीन प्रोटेक्शन पैक भी सिर्फ ₹4199 में ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को 24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिलेगा, जिससे फोन खरीदना और आसान हो जाएगा।