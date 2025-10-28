सीधे ₹16,000 सस्ता मिल रहा Samsung का 50MP नो-शेक कैमरा, Eye-Pro डिस्प्ले फोन, 4 साल तक नहीं होगा पुराना

Samsung Galaxy A55 5G पर तगड़ी छूट

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G को भारत में 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी अमेजन इस फोन को 16,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर बेच रहा है, जिसके बाद आप इसे 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। और भी ज़्यादा बचत के लिए, आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं।