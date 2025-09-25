Biggest discount on OnePlus 13R buy it at 7250 rupee cheaper from launch price DSLR like AI camera 6000mAh battery खुशखबरी! ₹7250 सस्ता हुआ OnePlus का DSLR जैसे कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाला फोन
खुशखबरी! ₹7250 सस्ता हुआ OnePlus का DSLR जैसे कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाला फोन

DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी और 80W की फास्ट चार्जिंग वाले वनप्लस फोन पर धाकड़ डील मिल रही है। वनप्लस की दिवाली सेल में OnePlus 13R को 7000 रुपए की छूट पर बेचा जा रहा है। जानें इस डील की डिटेल्स और फीचर्स:

Himani GuptaThu, 25 Sep 2025 02:28 PM
OnePlus 13R at Massive Price Cut

OnePlus का फ्लैगशिप फोन वनप्लस की दिवाली सेल में बम्पर डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसी साल लॉन्च हुए वनप्लस के प्रीमियम फोन पर 7000 रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। ये छूट OnePlus 13R फोन पर कंपनी खुद की साइट OnePlus.in पर दी जा रही है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इस ऑफर और फोन के फीचर्स के बारे में:

OnePlus 13R पर धमाकेदार छूट

OnePlus के इस फोन को 42,999 रुपए लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी यह फोन वनप्लस.इन पर 37,999 रुपए में लिस्टेड है। इसके साथ ही फोन पर 2,250 रुपए के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है। जिसके बाद फोन को 35,749 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट एम्प्लोईज को 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

एक्सचेंज ऑफर

इस पर एक्सचेंज ऑफर अलग से दिया जा रहा है। अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसे बदलकर 15 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए आपके पुराने फोन की कंडीशन ठीक होनी चाहिए और ये पुराने फोन के मॉडल पर भी डिपेंड करता है। तो चलिये अब आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं।

OnePlus 13R में है पावरफुल फीचर्स

OnePlus 13R को OnePlus ने हाई-एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ पेश किया है। यह फोन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट से लैस है, जो बेहतर CPU और GPU प्रदर्शन देता है, खासकर गेमिंग और मल्टीटास्किंग में। इसे 12GB / 16GB RAM और 256GB / 512GB UFS स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है।

OnePlus 13R का डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का ProXDR AMOLED पैनल है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। यह स्क्रीन HDR सपोर्ट, रेड्यूस रिफ्लेक्शन और क्लियर विज़ुअल अनुभव देती है। AI फीचर्स, Glove Mode, Aqua Touch 2.0 जैसी तकनीकें शामिल हैं।

दमदार कैमरा

कैमरा सेटअप में 13R में 50MP Sony LYT-700 मेन सेंसर, 50MP टेलीफोटो लेंस और एक 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हैं। यह कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम, OIS और AI कैमरा फीचर्स के साथ आता है। फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा है।

तगड़ी बैटरी

बैटरी और चार्जिंग में OnePlus 13R में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। फोन को 55W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिला है।

