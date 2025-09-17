मौका! Amazon फेस्टिवल सेल में ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के DSLR जैसे कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाले 5 फोन

अब बस कुछ दिनों में सभी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, इस सेलिब्रेशन को और भी खास बनाने के लिए OnePlus ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स की घोषणा कर दी है। अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम या मिड-रेंज फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह मौका बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। इस सेल में वनप्लस के फोंस पर 12,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।
अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल 23 सितम्बर से सबके लिए शुरू हो रही है। यह सेल कब तक चलेगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अमेजन की सेल में OnePlus 13, OnePlus 13s, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G शामिल हैं।
सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल OnePlus 13 अमेजन फेस्टिवल सेल में लॉन्च प्राइस से सीधे 12,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। सेल में यह फोन 57,999 में बेचा जाएगा। इसके अलावा 2,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 9 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। यह Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट पर काम करता है, जो OnePlus 13 को हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट बनाता है। फोन में 50MP का Sony सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड और 64MP टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है।
अगर आप OnePlus 13s खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी है सही समय। Amazon की Great festival Sale में यह स्मार्टफोन ₹47,999 में उपलब्ध है। बता दें कि यह फोन 54,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। यानी की आपको पूरे 7000 रुपए का डिस्काउंट सेल में मिल रहा है। फोन में MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर यह पॉवर एफिशिएंट और स्मूद परफॉर्मेंस देने वाला चिपसेट है। फोन में 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा + 2MP मैक्रो लेंस। 16MP सेल्फी कैमरा। 6000mAh बैटरी और 100W SuperVOOC चार्जिंग। केवल 30 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है।
Amazon फेस्टिवल सेल में OnePlus Nord 5 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। पावरफुल कैमरा सेटअप वाले इस फोन को अब आप 28,749 रुपए में खरीद पाएंगे। सेल के दौरान एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर ग्राहक इसे और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगर आप मिड-रेंज में एक प्रीमियम परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Nord 5 परफेक्ट ऑप्शन है।
अमेजन की फेस्टिवल सीजन में OnePlus Nord CE4 Lite 5G ग्राहकों को बजट कीमत पर मिलेगा। अमेजन से आप इस फोन को 15,999 रुपए में खरीद पाएंगे। OnePlus Nord CE 4 Lite 5G में 6.67-इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 50MP OIS के साथ प्राइमरी कैमरा, 5500mAh बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कई दमदार फीचर्स हैं।
OnePlus Nord CE4 अब Amazon की फेस्टिवल सेल में बंपर डिस्काउंट पर उपलब्ध है। कंपनी इस फोन को 18,499 रूपये में बेच रही है। इसमें आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी और पावरफुल बैटरी बैकअप मिलता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है। इसके साथ ही सेल के दौरान चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराने डिवाइस पर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।