मौका! Amazon फेस्टिवल सेल में ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के DSLR जैसे कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाले 5 फोन

2. OnePlus 13s पर धमाकेदार ऑफर

अगर आप OnePlus 13s खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी है सही समय। Amazon की Great festival Sale में यह स्मार्टफोन ₹47,999 में उपलब्ध है। बता दें कि यह फोन 54,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। यानी की आपको पूरे 7000 रुपए का डिस्काउंट सेल में मिल रहा है। फोन में MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर यह पॉवर एफिशिएंट और स्मूद परफॉर्मेंस देने वाला चिपसेट है। फोन में 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा + 2MP मैक्रो लेंस। 16MP सेल्फी कैमरा। 6000mAh बैटरी और 100W SuperVOOC चार्जिंग। केवल 30 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है।