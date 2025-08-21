गजब! ₹9510 सस्ता हुआ 12GB RAM, 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का बेस्ट सेलिंग फोन; न गिरने से टूटेगा, न बारिश से खराब

Motorola की बेस्ट सेलिंग Edge सीरीज का फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन्स Motorola Edge 50 Pro आज पहली बार अमेजन पर जोरदार डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है मिल रहा है। इस फोन की लॉन्च कीमत 35,999 रुपये थी, लेकिन खबर लिखते समय तक यह फोन अमेजन पर 27,000 रुपये में कम में लिस्टेड है। जानें कितने रुपये की मिल रही छूट और बैंक ऑफर्स के साथ कितनी और एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है।
अब बात करें ऑफर्स की तो अमेजन पर Motorola Edge 50 Pro का 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट 9,510 रुपये के सीधे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद आप फोन को सीधे 26,489 रुपये में खरीद पाएंगे। अब आपको बताते हैं बैंक और एक्सचेंज छूट के बारे में:
यदि आप बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो अतिरिक्त 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट EMI पर फोन को खरीदने पर मिल सकता है। इसके अलावा, पुराने फोन एक्सचेंज करने पर 20,000 रुपये तक का लाभ भी संभव है।
डिस्प्ले: Motorola Edge 50 Pro में 6.7-इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K (2712×1220 पिक्सल) है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 2,000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले डॉल्बी विज़न को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव बेहतरीन हो जाता है। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी पानी और धूल से सुरक्षित है।
फोन को पावर देता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है। यह प्रोसेसर तेज़ परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों देता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12GB LPDDR5 RAM और 256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इससे बड़े ऐप्स और गेम्स भी आसानी से रन करते हैं और मल्टीटास्किंग में कोई लैग नहीं होता।
Motorola Edge 50 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट और f/1.4 अपर्चर के साथ आता है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए शानदार है। 13MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो लेंस भी मिलता है, जिससे आप वाइड शॉट्स और क्लोज़-अप फोटो क्लिक कर सकते हैं। 10MP टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS के साथ आता है। फ्रंट में 50MP AI सेल्फी कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और इसमें Eye Autofocus भी दिया गया है।
फोन में 4,500mAh की बैटरी दी गई है। खास बात यह है कि यह 125W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन सिर्फ 18 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। इसके अलावा इसमें 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी विकल्प है।
Motorola Edge 50 Pro Android 14 बेस्ड Hello UI पर चलता है। कंपनी ने फोन के लिए 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं।