गजब! ₹9510 सस्ता हुआ 12GB RAM, 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का बेस्ट सेलिंग फोन; न गिरने से टूटेगा, न बारिश से खराब

Motorola Edge 50 Pro कैमरा सेटअप

Motorola Edge 50 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट और f/1.4 अपर्चर के साथ आता है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए शानदार है। 13MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो लेंस भी मिलता है, जिससे आप वाइड शॉट्स और क्लोज़-अप फोटो क्लिक कर सकते हैं। 10MP टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS के साथ आता है। फ्रंट में 50MP AI सेल्फी कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और इसमें Eye Autofocus भी दिया गया है।