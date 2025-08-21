Biggest discount on Motorola 50MP selfie camera price drop by 9510 rupees best selling phone check out amazon deal गजब! ₹9510 सस्ता हुआ 12GB RAM, 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का बेस्ट सेलिंग फोन; न गिरने से टूटेगा, न बारिश से खराब
गजब! ₹9510 सस्ता हुआ 12GB RAM, 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का बेस्ट सेलिंग फोन; न गिरने से टूटेगा, न बारिश से खराब

Motorola Edge 50 Pro पर पहली बार 9,510 रुपये की भारी छूट मिल रही है। मोटोरोला का यह फोन 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, 50MP सेल्फी कैमरा और 125W टर्बोचार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस। जानें क्या है पूरी डील: 

Himani GuptaThu, 21 Aug 2025 08:23 PM
Motorola Edge 50 Pro at Biggest Discount

Motorola की बेस्ट सेलिंग Edge सीरीज का फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन्स Motorola Edge 50 Pro आज पहली बार अमेजन पर जोरदार डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है मिल रहा है। इस फोन की लॉन्च कीमत 35,999 रुपये थी, लेकिन खबर लिखते समय तक यह फोन अमेजन पर 27,000 रुपये में कम में लिस्टेड है। जानें कितने रुपये की मिल रही छूट और बैंक ऑफर्स के साथ कितनी और एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है।

Motorola Edge 50 Pro पर सीधे 9000 रुपये से ज्यादा की छूट

अब बात करें ऑफर्स की तो अमेजन पर Motorola Edge 50 Pro का 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट 9,510 रुपये के सीधे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद आप फोन को सीधे 26,489 रुपये में खरीद पाएंगे। अब आपको बताते हैं बैंक और एक्सचेंज छूट के बारे में:

Motorola Edge 50 Pro इतने की बैंक और एक्सचेंज छूट

यदि आप बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो अतिरिक्त 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट EMI पर फोन को खरीदने पर मिल सकता है। इसके अलावा, पुराने फोन एक्सचेंज करने पर 20,000 रुपये तक का लाभ भी संभव है।

Motorola Edge 50 Pro के दमदार फीचर्स

डिस्प्ले: Motorola Edge 50 Pro में 6.7-इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K (2712×1220 पिक्सल) है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 2,000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले डॉल्बी विज़न को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव बेहतरीन हो जाता है। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी पानी और धूल से सुरक्षित है।

Motorola Edge 50 Pro 5G प्रोसेसर और स्टोरेज

फोन को पावर देता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है। यह प्रोसेसर तेज़ परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों देता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12GB LPDDR5 RAM और 256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इससे बड़े ऐप्स और गेम्स भी आसानी से रन करते हैं और मल्टीटास्किंग में कोई लैग नहीं होता।

Motorola Edge 50 Pro कैमरा सेटअप

Motorola Edge 50 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट और f/1.4 अपर्चर के साथ आता है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए शानदार है। 13MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो लेंस भी मिलता है, जिससे आप वाइड शॉट्स और क्लोज़-अप फोटो क्लिक कर सकते हैं। 10MP टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS के साथ आता है। फ्रंट में 50MP AI सेल्फी कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और इसमें Eye Autofocus भी दिया गया है।

Motorola Edge 50 Pro बैटरी और चार्जिंग

फोन में 4,500mAh की बैटरी दी गई है। खास बात यह है कि यह 125W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन सिर्फ 18 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। इसके अलावा इसमें 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी विकल्प है।

Motorola edge 50 pro सॉफ्टवेर अपडेट और सिक्योरिटी

Motorola Edge 50 Pro Android 14 बेस्ड Hello UI पर चलता है। कंपनी ने फोन के लिए 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

