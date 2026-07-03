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आज से ₹7000 तक सस्ते हुए Motorola के 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा वाले 10 मिलिट्री ग्रेड फोन; 6 जुलाई तक मौका

Flipkart GOAT Sale 2026 में Motorola ने अपने Edge और Moto G सीरीज स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट पेश किए हैं। इसके अलावा SBI समेत चुनिंदा बैंक कार्ड पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और आसान No Cost EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है।

Himani GuptaJul 03, 2026 04:47 pm IST
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Motorola Kicks Off Flipkart GOAT Sale 2026

Flipkart GOAT Sale में Motorola ने अपनी Edge और Moto G सीरीज के कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। इस सेल में ग्राहकों को सिर्फ कीमत में कटौती ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर, No Cost EMI और एक्सचेंज बेनिफिट्स का भी फायदा मिलेगा। सेल आज 3 जुलाई से Flipkart पर शुरू हो चुकी है। Motorola की इस सेल में बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक लगभग हर कैटेगरी के फोन शामिल हैं।

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1. Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion का 8GB + 128GB वेरिएंट अब 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन पर 1000 रुपए की सीधी छूट और 2000 रुपए का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहक 12 महीने तक की No Cost EMI का भी लाभ उठा सकते हैं। यह फोन 50MP Sony LYTIA 710 कैमरा, motoAI फीचर्स, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 144Hz 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी के साथ आता है।

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2. Motorola Edge 70 Pro 5G

Motorola Edge 70 Pro फोन पर 3000 रुपए की बैंक छूट दी जा रही है। डिस्काउंट के बाद फोन को 36,999 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। Motorola Edge 70 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 122-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक तीसरा सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सेल कैमरा है।

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3. Motorola Edge 70 Pro+

वहीं Edge 70 Pro+ को 3000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के बाद 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। दोनों फोन पर 24 महीने तक की No Cost EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है। इसमें 6.8 इंच का Super HD+ Extreme AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, बेहद पतले बेज़ल और शानदार ब्राइटनेस के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें Quad 50MP Pro-Grade Camera System दिया गया है, जिसमें 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा, 50MP 3.5x Periscope Telephoto कैमरा (50x Super Zoom Pro), 50MP Ultra-Wide + Macro कैमरा और 50MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा शामिल हैं। फोन में 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

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4. Moto G37 और Moto G37 Power

Motorola की बजट Moto G Series पर भी अच्छी छूट दी गई है। Moto G37 को अब डिस्काउंट के बाद 13,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं Moto G37 Power सिर्फ 15,999 रुपये में उपलब्ध है।

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5. Moto G57 Power और Moto G67 Power

Moto G57 Power की कीमत 20,999 रुपये कर दी गई है। इसमें 7000mAh बैटरी और Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं Moto G67 Power 21,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

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6. Moto G96 5G

अगर आप कर्व्ड डिस्प्ले और बेहतर कैमरा वाला फोन चाहते हैं, तो Moto G96 भी ऑफर में उपलब्ध है। इसकी प्रभावी कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। फोन में 144Hz pOLED डिस्प्ले, Sony LYTIA कैमरा और motoAI फीचर्स दिए गए हैं।

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7. Motorola Signature

अगर आप प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Motorola Signature Series पर भी Flipkart GOAT Sale में शानदार ऑफर मिल रहे हैं। इस सीरीज के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपए है, लेकिन 5,000 की बैंक छूट के बाद खरीदा जा सकता है।

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