आज से ₹7000 तक सस्ते हुए Motorola के 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा वाले 10 मिलिट्री ग्रेड फोन; 6 जुलाई तक मौका

3. Motorola Edge 70 Pro+

वहीं Edge 70 Pro+ को 3000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के बाद 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। दोनों फोन पर 24 महीने तक की No Cost EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है। इसमें 6.8 इंच का Super HD+ Extreme AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, बेहद पतले बेज़ल और शानदार ब्राइटनेस के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें Quad 50MP Pro-Grade Camera System दिया गया है, जिसमें 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा, 50MP 3.5x Periscope Telephoto कैमरा (50x Super Zoom Pro), 50MP Ultra-Wide + Macro कैमरा और 50MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा शामिल हैं। फोन में 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।