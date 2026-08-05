₹10,000 तक सस्ते हुए Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा, 7000mAh बैटरी, AI फीचर वाले 6 मिलिट्री-ग्रेड Phones; 7 अगस्त से Sale

5. Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 की कीमत भी Freedom Sale में कम कर दी गई है। इसका रेगुलर प्राइस ₹34,999 है, जबकि सेल में इसे ₹27,999 में खरीदा जा सकेगा। यानी इस पर ₹6,000 का डिस्काउंट मिलेगा। फोन में 6.7-इंच 1.5K pOLED 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर, 50MP Sony OIS कैमरा 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। IP68/IP69 रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड मजबूती भी इसकी खासियत है।